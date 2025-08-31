L’adaptation cinématographique d’Elden Ring par A24 suscite un nouvel engouement

L’adaptation cinématographique du jeu à succès Elden Ring, produite par le studio indépendant A24, vient de franchir une nouvelle étape prometteuse qui suscite l’enthousiasme des fans et relance l’intérêt autour du projet.

Tl;dr Alex Garland adapte Elden Ring avec A24.

avec A24. Miyazaki a validé le script avant lancement.

L’approche privilégie fidélité et passion pour l’œuvre.

Un projet d’adaptation peu ordinaire

Dans le paysage des adaptations vidéoludiques, rares sont les projets qui suscitent une telle attente mêlée d’inquiétude. L’annonce de la production d’un film basé sur Elden Ring, confiée à l’audacieux réalisateur-scénariste Alex Garland et au studio indépendant A24, n’a rien d’anodin. Si le jeu, véritable phénomène de FromSoftware, s’est imposé comme une référence mondiale grâce à son univers dense et énigmatique, sa narration morcelée – éclatée entre objets cryptiques et indices disséminés – semblait jusqu’ici résister à toute adaptation classique. Le pari relève presque de la gageure : comment transposer ce labyrinthe narratif sans trahir l’essence même de l’œuvre ?

L’initiative passionnée d’Alex Garland

Ce défi, justement, a séduit Garland. Réputé pour son goût du risque et son talent à faire vivre à l’écran des univers visuellement puissants mais difficiles à cerner – pensons notamment à ses travaux sur Annihilation, Ex Machina ou la série Devs – il s’est plongé corps et âme dans le projet bien avant toute officialisation. Superfan revendiqué du catalogue de FromSoftware, Garland multipliait les parties sur Elden Ring longtemps avant qu’une adaptation ne soit envisagée.

L’approbation décisive d’Hidetaka Miyazaki

Mais c’est surtout la genèse du projet qui intrigue : loin des conventions hollywoodiennes, tout débute par une proposition directe faite par Garland au responsable cinéma d’A24, Noah Sacco. Emballé par cette vision, le studio lui donne carte blanche. Résultat ? Un script de 160 pages rédigé sans contrat préalable, accompagné de 40 pages d’explorations visuelles – un véritable acte de foi artistique.

La suite s’apparente presque à un pèlerinage : Garland et Sacco se rendent en personne au Japon pour présenter leur vision à Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware et créateur vénéré du jeu. Ce dernier, connu pour sa vigilance extrême quant aux adaptations de ses œuvres, donne finalement son aval après lecture complète du scénario.

L’attente autour d’une adaptation fidèle et ambitieuse

Une liste synthétise ce qui distingue ce projet :

Bénédiction créatrice : script validé en amont par Miyazaki lui-même.

Face à un matériau si complexe, les fans peuvent entrevoir une adaptation respectueuse et ambitieuse. Même si nul ne sait encore comment Garland rendra justice aux subtilités du monde déchu des Terres Intermédiaires, la confiance semble permise : « Miyazaki croit dans la vision portée par Garland et A24 ». Reste désormais à patienter pour découvrir quel visage prendra ce défi cinématographique unique.