Une adaptation annoncée pour un jeu culte de FromSoftware, avant même Elden Ring

Avant même que le phénomène Elden Ring ne soit adapté, un autre titre phare de FromSoftware s’apprête à passer du jeu vidéo à un nouveau format. L’annonce suscite déjà l’intérêt des amateurs du studio et relance la curiosité autour de ses univers emblématiques.

Tl;dr Un anime « Sekiro » arrive sur Crunchyroll en 2026.

en 2026. L’adaptation promet fidélité mais interroge sur sa qualité visuelle.

L’équipe créative vise à marquer les fans du jeu.

Une adaptation ambitieuse pour « Sekiro: Shadows Die Twice »

Au lendemain de l’annonce fracassante d’une adaptation live-action d’Elden Ring, l’arrivée d’un projet autour de l’autre grand succès de FromSoftware, « Sekiro: Shadows Die Twice », n’a pas manqué de faire parler. Cette fois, il ne s’agit pas d’un film ou d’une série classique, mais bien d’un anime, intitulé « Sekiro: No Defeat », qui sera lancé en 2026 sur la plateforme américaine spécialisée dans l’animation japonaise, Crunchyroll. Une initiative qui surprend par son ambition, tant l’univers du jeu vidéo original est réputé pour sa richesse et sa difficulté hors normes.

Un premier aperçu mitigé

À la sortie du premier trailer, le ton est donné : nous retrouvons le célèbre shinobi à la queue de cheval, affrontant un certain Genichiro sur le fameux champ d’herbes susuki – une scène qui rappellera sans doute quelques échecs cuisants aux joueurs les plus aguerris. D’autres figures incontournables telles que Kuro ou Gyoubu font également une apparition furtive. Pourtant, difficile de masquer un certain scepticisme : l’animation paraît honnête, mais loin de l’éclat esthétique insufflé par le créateur du jeu, Hidetaka Miyazaki. La subtilité graphique et la finesse des détails qui faisaient tout le charme de « Sekiro » semblent avoir été atténuées dans cette adaptation.

Loyauté au scénario… et aux voix originales

Il faut tout de même reconnaître une volonté manifeste de respecter l’œuvre originale. L’intrigue suivra fidèlement le parcours du guerrier shinobi tentant de sauver son seigneur kidnappé dans un Japon féodal au XVIe siècle. Les amateurs retrouveront également les voix emblématiques : Daisuke Namikawa, Miyuki Sato et Kenjiro Tsuda, qui reprennent respectivement les rôles de Wolf, Kuro et Genichiro Ashina. Un signe encourageant pour les puristes.

Voici ce que promet la production sur certains aspects cruciaux :

L’action intense et exigeante du jeu pourrait être retranscrite avec fidélité.

L’équipe ambitionne une expérience mémorable autant pour les fans que pour les néophytes.

Le réalisateur débutant Kenichi Kutsuna entend apporter une vision artistique singulière.

Une attente teintée d’espoir… et d’exigence

Le scénario est confié à Takuya Sato, scénariste reconnu dans le monde de l’animation. Reste que ni la date exacte ni le nombre d’épisodes n’ont encore filtré. Le défi est immense : réussir à capturer la brutalité raffinée et la poésie sombre du jeu original ne sera pas chose aisée. Les déclarations pleines de passion du réalisateur – « Nous mettons toute notre vision artistique dans cette adaptation… afin qu’elle marque durablement joueurs comme nouveaux venus. » – suffiront-elles à convaincre ? Verdict attendu en 2026, avec toute la pression qu’impose un héritage aussi exigeant.