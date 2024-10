L’acteur Billy Butcherson évoque les probabilités d’un retour pour Hocus Pocus 3

L'acteur Billy Butcherson évoque les chances de retour pour Hocus Pocus 3 !

Récemment, Doug Jones a laissé entendre qu’il serait ravi de reprendre son rôle de Billy Butcherson, l’ex-petit ami zombie de la sorcière Winnie Sanderson, dans le prochain volet de la saga Hocus Pocus. Bien que le premier film, sorti en 1993, ait connu un succès mitigé au box-office, il est devenu un classique culte, ce qui a incité Disney à produire une suite en 2022.

Malgré son enthousiasme, Jones n’a pas encore été approché pour participer à Hocus Pocus 3. Il précise que cela correspond au processus habituel, les producteurs cherchant d’abord à sécuriser la participation des trois sorcières principales. Cependant, si l’opportunité se présente, Jones affirme qu’il répondrait « oui » sans hésiter.

Il est encore trop tôt pour avoir des informations concrètes sur Hocus Pocus 3. Les commentaires de Doug Jones indiquent que le projet n’a pas beaucoup avancé. Aucun membre de la distribution n’a encore été confirmé et la présence des trois sorcières originales n’est pas garantie. Les fans devront donc attendre pour en savoir plus.

On en pense quoi ?

Le retour de Doug Jones dans le rôle de Billy Butcherson serait un atout pour Hocus Pocus 3. Son personnage a marqué les esprits et sa présence pourrait donner un nouvel élan à la saga. Espérons que les producteurs sauront tirer parti de son enthousiasme et que les fans auront bientôt plus d’informations sur ce projet attendu.