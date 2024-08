Disney semble se diriger vers « La Reine des Neiges 4 »

"La Reine des Neiges 4" pourrait être confirmé, officiellement, d'ici peu.

Tl;dr La Reine des Neiges 4 pourrait être confirmé.

La Reine des Neiges 3 devrait sortir à l’automne 2027.

La franchise La Reine des Neiges est un énorme succès au box-office.

Il reste des questions sans réponse qui pourraient nécessiter deux films.

Un nouvel épisode pour la saga La Reine des Neiges ?

Selon les informations disponibles, il semblerait que La Reine des Neiges 4 soit en cours de confirmation. Cette suite prendrait le relais de La Reine des Neiges 3, dont la sortie est prévue pour l’automne 2027.

La franchise La Reine des Neiges, qui met en scène les sœurs Anna (Kristen Bell) et Elsa (Idina Menzel), membres de la famille royale d’Arendelle, a connu un succès retentissant. Le film original de 2013 a généré plus d’un milliard de dollars de recettes et lancé le tube planétaire « Let It Go ». Sa suite, sortie en 2019, a battu tous les records en devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps, un record récemment surpassé par Vice-versa 2.

Des indices annonçant une suite

Lors du D23 2024, le grand rendez-vous des fans de Disney, la co-réalisatrice de La Reine des Neiges et La Reine des Neiges 2, Jennifer Lee, a participé à la conférence centrale de divertissement. Elle a évoqué l’existence de nombreuses questions restées sans réponse après le deuxième film, qui nécessiteraient deux films pour obtenir des réponses. Ces propos semblent confirmer les commentaires précédents concernant une expansion du projet de film à venir en deux suites consécutives.

Des films enchaînés pour éviter trop d’attente ?

Si ces indices ne confirment pas officiellement qu’un quatrième film La Reine des Neiges est en préparation, ils laissent entrevoir la possibilité d’une suite à La Reine des Neiges 3. Le long délai de huit ans entre le deuxième et le troisième volet, qui s’ajoute aux six ans qui séparent le premier du second, pourrait expliquer pourquoi l’équipe envisage de réaliser les films en enchaînement. Cette stratégie pourrait permettre non seulement de conserver le casting de la franchise, mais aussi de réduire les longues périodes d’attente entre les films.

Le casting de La Reine des Neiges

Outre Bell et Menzel, le casting de La Reine des Neiges comprend également Josh Gad dans le rôle d’Olaf et Jonathan Groff dans le rôle de Kristoff.