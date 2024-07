Fuite massive de données confidentielles : Des milliers de canaux Slack de Disney piratés

Les données volées contiennent notamment des informations sur des projets non publiés, du code informatique et des discussions concernant des candidats pour des entretiens.

TL;DR Un groupe de hackers a divulgué plus d’un téraoctet de données confidentielles provenant de plus de 10 000 canaux Slack appartenant à Disney.

Nullbulge, le groupe de hackers, a ciblé Disney en raison de préoccupations concernant la gestion des contrats d’artistes de l’entreprise et son approche de l’IA générative.

Depuis plus d’un an, l’IA générative crée des tensions entre les entreprises qui produisent et utilisent la technologie et les membres de la communauté créative qui accusent les entreprises d’utiliser leur travail pour former des modèles d’IA sans consentement ni compensation.

Le géant de l’industrie du divertissement, Disney, a subi une importante violation de données. Selon le Wall Street Journal, un groupe de hackers connu sous le nom de Nullbulge a divulgué plus d’un téraoctet de données confidentielles. Ces dernières proviennent de plus de 10 000 canaux Slack appartenant à Disney.

Une fuite de données conséquente

Les informations fuitées comprennent des discussions sur des campagnes publicitaires, du code informatique, des détails sur des projets non publiés et des discussions sur des candidats à l’embauche, entre autres. « Disney enquête sur cette affaire », a déclaré un porte-parole de l’entreprise au Journal.

Nullbulge : un groupe de hacktivistes

Nullbulge se décrit lui-même comme un groupe de hacktivistes qui défendent les droits des artistes. Ce groupe a déclaré au Journal qu’il avait ciblé Disney en raison de préoccupations concernant la gestion des contrats d’artistes par la société et son approche de l’intelligence artificielle générative. Selon leurs dires, ils ont réussi à accéder aux informations confidentielles de Disney en compromettant l’ordinateur d’un employé, notamment via un logiciel malveillant caché dans une extension de jeu vidéo.

La tension autour de l’intelligence artificielle générative

Depuis plus d’un an, la technologie de l’intelligence artificielle générative suscite des tensions. Les sociétés qui créent et utilisent cette technologie sont sous le feu des critiques des membres de la communauté créative. Ces derniers accusent les entreprises d’utiliser leur travail pour former des modèles d’intelligence artificielle sans leur consentement et sans compensation financière. Cette affaire avec Disney ne fait qu’attiser le débat autour de cette problématique.