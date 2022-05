L’accélérateur de STO japonais TECHFUND prépare son entrée sur le marché européen

L'accélérateur asiatique de STO TECHFUND arrive en Europe pour profiter de l'émerger des marchés britannique et suisse, notamment.

L’accélérateur présent à Tokyo et Singapour TECHFUND a déjà travaillé avec de nombreuses startups spécialisées dans la blockchain et les tokens principalement sur le marché asiatique. TECHFUND cherche aujourd’hui à étendre sa position sur le globe en venant s’implanter en Europe.

TECHFUND sert d’intermédiaire dans le processus de levée de fonds via STO. Une STO, acronyme de Security Token Offering (offre de jetons de valeur mobilière), est un processus similaire à celui d’une ICO où un investisseur échange de l’argent contre des coins ou des jetons représentant son investissement. Mais contrairement aux ICO, la STO va plus loin et distribue des jetons qui ont le statut de valeur mobilière comme des titres financiers. Elles sont liées à un actif de placement sous-jacent, comme des actions, des obligations, des fonds de placements immobiliers ou d’autres fonds. Les STO distribuent donc des titres. Ce sont des jetons qui sont des instruments financiers négociables, fongibles et assortis d’une valeur monétaire, comme une partie d’une propriété ou d’une société. Les Security Tokens ne sont pas tradés sur les exchanges réguliers. En effet, les bourses qui souhaitent proposer des échanges de Security Tokens doivent se conformer pleinement à la réglementation, y compris aux enquêtes approfondies sur le listage de jetons, le partage de données et les procédures d’intégration des investisseurs. Ainsi, les Security Tokens se négocient sur des exchanges spécialisés.

Fondé en 2014, TECHFUND se concentre principalement sur les startups spécialisées dans les tokens, mais aide aussi avec le design d’infrastructure liée au web3 et aux DAO, ainsi qu’aux services de construction, y compris l’audition de projets de blockchain et token, le développement d’apps décentralisées (dApp) et de wallets numériques.

Pour profiter de l’émerger des marchés britannique et suisse, notamment

TECHFUND va monter de nouveaux bureaux en Europe pour renforcer son accessibilité sur ce marché en plein essor, notamment au Royaume-Uni et en Suisse, on pense notamment à la CryptoValley suisse ou au e-gouvernement estonien. Selon PlutNeo et Tangany, les STO européennes se sont multipliées à vitesse grand v ces trois dernières années et cette tendance devrait se renforcer au cours des prochaines années.

Sven von Bismarck rejoint le conseil d’administration Europe de TECHFUND, apportant plus de 20 années d’expérience internationale de direction d’entreprise, d’investissement et de gestion de propriété. Il connait parfaitement tout le cycle de l’investissement, la gestion de portfolio et la sortie. Pendant plus de 7 ans, il fut conseiller d’investissement sous la supervision de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.