La Xbox Series S vendue à partir de 300$ “seulement” ?

Il existe aujourd'hui sur le marché plusieurs modèles de consoles de jeux vidéo dernière génération. À des tarifs différents, avec des fonctionnalités et des performances différentes. Et cela ne devrait pas changer avec la next-gen qui arrive à l'horizon.

Lorsque Microsoft lançait la Xbox One, le géant de Redmond avait rapidement enchaîné avec un modèle plus abordable baptisé Xbox One S. Est ensuite arrivé un modèle plus onéreux, la Xbox One X. Il y a fort à parier que cette formule se reproduise avec la Xbox Series X. Le nom lui-même, avec la mention “Series”, semble annoncer clairement la couleur. Il faut donc se préparer à voir arriver différentes variantes pour cette génération de console, y compris une Xbox Series S.

Un tarif d’entrée de 300$ pour la future Xbox Series S ?

Cela étant dit, personne ne sait vraiment combien ces consoles pourront coûter. Ses les dernières rumeurs, la Xbox Series S pourrait démarrer à 300$. Répondant au nom de code “Lockhart”, la Xbox Series S peut être vue comme la successeur directe de la Xbox One S. Toujours selon les rumeurs, elle pourrait reposer sur une architecture Zen + Navi et embarquer un GPU offrant pas moins de 4 teraflops (opérations en virgule flottante par seconde). Voilà qui devrait tout de même permettre de jouer dans de bonnes conditions.

Bien plus abordable que le modèle classique ?

Alors certes, ces 300$ représentent toujours un certain budget. Mais quand on considère le fait que les consoles “version classique” de la next-gen de Microsoft et Sony pourraient, selon les dernières informations, coûter entre 600 et 800$, ces 300$ pourraient être très bien accueillis. Il faudra cependant attendre de voir à quel point les compromis faits pour atteindre ce tarif impactent l’expérience de jeu… Avec les consoles actuelles, Microsoft a fait en sorte que tous les titres soient jouables sur les différentes versions de Xbox One, peu importe le modèle. Espérons qu’il en soit toujours ainsi avec la next-gen. Et avec un peu de chance, les tarifs officiels seront dévoilés bientôt.