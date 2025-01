La véritable raison derrière la mort de Maude Flanders dans Les Simpson

Découvrez la véritable raison pour laquelle les créateurs des Simpson ont décidé de faire disparaître le personnage de Maude Flanders de la série.

Le départ tragique de Maude Flanders

Dans un épisode emblématique des Simpson intitulé « Alone Again, Natura-Diddly » (13 février 2000), la famille découvre un nouveau circuit de course automobile dans leur réserve naturelle préférée. Ils décident de rester pour regarder une course ou deux, où l’inévitable tragédie se produit. Maude Flanders (Marcia Mitzman Gaven), l’épouse de Ned Flanders (Harry Shearer), est tragiquement tuée lorsqu’un t-shirt lancé par un canon à t-shirts la frappe et la fait tomber du haut du stade.

L’épisode suit ensuite le processus de deuil de Ned, qui voit même sa foi en Dieu ébranlée par la tragédie. Cette mort permanente de Maude Flanders a non seulement changé la dynamique de la série, mais aussi causé un profond bouleversement pour le personnage de Ned Flanders.

La véritable raison du départ de Maude Flanders

Cependant, il s’avère que la mort de Maude Flanders avait une raison bien plus terre-à-terre. L’actrice qui incarnait Maude, Maggie Roswell, avait demandé une augmentation de salaire. Devant le refus de cette augmentation, Roswell a décidé de quitter la série. En réponse, les scénaristes des Simpson ont simplement fait mourir le personnage de Maude.

Roswell, qui vivait à Denver, devait se rendre à Los Angeles deux fois par semaine pour enregistrer ses répliques pour de nombreux épisodes des Simpson. Affrontant une augmentation du coût des billets d’avion, Roswell a demandé une triplement de son salaire, passant de 2000 à 6000 dollars par épisode. Face à cette demande, Fox lui a proposé une augmentation de 2150 dollars par épisode, ce qui a été perçu comme une insulte par l’actrice.

Le retour de Maggie Roswell

Malgré le fait que Maude Flanders soit restée morte, Roswell a finalement été autorisée à enregistrer ses dialogues à domicile et à envoyer l’audio à l’équipe de mixage son de l’émission en 2002. Grâce à cette nouvelle configuration, Roswell n’a plus eu à se soucier du prix des billets d’avion et a pu continuer à jouer ses personnages sans quitter Denver. À ce jour, Roswell a participé à 280 épisodes des Simpson.