Les Simpson ont failli explorer le multivers bien avant le MCU

Bien avant que l'univers cinématographique Marvel ne popularise le concept, Les Simpson étaient sur le point de s'aventurer dans le multivers.

Tl;dr Le concept du multivers popularisé par Marvel et Sony.

DC a tenté sans succès d’introduire le multivers.

Les Simpson ont presque réussi à représenter le multivers en 1997.

Le multivers : un concept en vogue

La première référence notable à cette notion est apparue en 2018 dans Spider-Man : Into the Spider-Verse de Sony et Marvel. Par la suite, le relais a été repris en 2021 par Spider-Man: No Way Home, et enfin par les studios Marvel avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » en 2022. Malgré des tentatives de différenciation visuelle entre les différentes timelines, ce dernier film a laissé un sentiment d’inachevé.

De son côté, DC, le grand rival de Marvel, a également tenté de faire découvrir le multivers à son audience avec des projets malheureusement infructueux comme « The Flash ». Toutefois, lorsque « Spider-Man: Across the Spider-Verse » a fait ses débuts en 2023, le concept de plusieurs univers se percutant était déjà bien établi.

Un concept maîtrisé par Sony

Le sequel de « Spider-Verse » de Sony a réussi là où « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a échoué. « Across the Spider-Verse » a su peindre une image vivante du multivers, en fait plusieurs images distinctes. Les différentes timelines ont été illustrées par des techniques variées comme l’aquarelle, le collage et des esthétiques inspirées de la Renaissance italienne, créant ainsi une identité visuelle propre à chacune.

Les Simpsons, précurseurs du multivers ?

Curieusement, « Les Simpsons » ont failli réaliser un exploit similaire 26 ans avant les aventures multiverselles de Spider-Man. En effet, un épisode de 1997 intitulé « Treehouse of Horror » est presque parvenu à représenter le concept du multivers.

Réputés pour avoir prédit de nombreux événements réels, « Les Simpsons » ont également exploré presque tous les scénarios possibles. L’épisode « Homer³ » de « Treehouse of Horror VI » est reconnu pour avoir introduit pour la première fois l’utilisation de la modélisation 3D et des images réelles. Dans cet épisode, Homer devient une version 3D de lui-même dans une dimension alternative. Originellement, cet épisode devait introduire le concept d’un multivers composé de différents langages de conception dès 1997.

Ce n’est finalement qu’en 2023, avec « Spider-Man : Across the Spider-Verse », que le multivers sera véritablement représenté à l’écran, rendant ainsi hommage à cette idée novatrice proposée par « Les Simpsons » plusieurs décennies plus tôt.