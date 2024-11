Cet épisode culte des Simpson aurait pu avoir plusieurs fins

Avec "Qui a tiré sur M. Burns ?", la sitcom animée Les Simpson a flirté avec l’idée de fins multiples, avant de s’en tenir à une seule révélation.

Tl;dr L’épisode culte « Qui a tiré sur M. Burns ? » des Simpson a tenu les fans en haleine avec son mystère et a suscité de nombreuses théories.

Les créateurs avaient envisagé plusieurs fins alternatives, mais ont opté pour une seule conclusion pour préserver la continuité de la série.

La révélation que Maggie était la coupable a surpris, même si elle a été jugée décevante par une partie du public.

Un mystère qui a passionné les fans

La finale de la saison 6 des Simpson a captivé le public avec l’attentat contre M. Burns, personnage emblématique de la série. Avec plus d’une douzaine de suspects, les fans ont passé l’été 1995 à analyser chaque indice. Fox a même lancé un site interactif pour permettre aux spectateurs de débattre et de publier leurs théories. Parmi les suspects favoris figuraient Waylon Smithers et Seymour Skinner, chacun ayant des motifs solides. Certains, comme un journaliste du Tampa Bay Times, pensaient que le maladroit Homer serait le coupable. Mais personne n’imaginait que le coupable serait… Maggie.

Des fins alternatives envisagées

Les créateurs des Simpson avaient envisagé une idée ambitieuse : diffuser différentes fins selon les côtes est et ouest des États-Unis. Le producteur Josh Weinstein a récemment partagé une note de production mentionnant cette possibilité. Cependant, cette idée a été abandonnée en raison des complications liées à la syndication et aux implications pour la continuité de l’histoire. Finalement, une seule conclusion a été choisie, celle qui préserverait le mieux le statu quo de la série : Maggie comme tireuse. Cela permettait de conserver l’humour tout en évitant des répercussions irréversibles sur les personnages principaux.

Des indices ignorés par les fans

Bien que la réponse soit sous leurs yeux, peu de spectateurs ont deviné que Maggie était coupable. Même Matt Groening avait laissé un indice en mentionnant une querelle entre Burns et le bébé au sujet d’un ours en peluche. Les animateurs ont aussi dessiné Maggie pendant l’attente, mais ces détails n’ont pas été pris au sérieux. Certains fans ont suggéré Maggie sur des forums en ligne, mais leurs théories étaient largement éclipsées par des suspects plus évidents. L’acteur Dan Castellaneta, voix d’Homer, avait même « deviné » Maggie dans une interview, mais cela n’a pas suffi à orienter les soupçons.

Une fin controversée mais culte

La révélation que Maggie était la tireuse a été perçue comme décevante par de nombreux fans. Certains critiques ont qualifié le dénouement de « plus grand anti-climax d’une sitcom. » Pourtant, cet épisode est devenu un classique grâce à son humour et son audace narrative. Si d’autres fins avaient été diffusées, l’impact sur la continuité des Simpson aurait pu bouleverser la série. Aujourd’hui encore, cet épisode reste un modèle de suspense télévisuel et une leçon sur l’art de maintenir les spectateurs en haleine.