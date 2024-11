Prince, l’invité manqué des Simpson

Retiré de la plateforme de streaming Disney+ suite aux allégations de Michael Jackson, l'épisode "Stark Raving Dad" de la sitcom animée Les Simpson a failli recevoir une suite inédite qui aurait vu l’apparition de Prince.

Un épisode devenu culte et controversé

« Stark Raving Dad », diffusé en 1991, est un épisode mémorable de la saison 3 des Simpson dans lequel Homer rencontre un homme à l’hôpital psychiatrique qui prétend être Michael Jackson. Ce dernier, en réalité Leon Kompowsky, joue un rôle clé en aidant Bart à offrir un cadeau d’anniversaire à Lisa. L’épisode a d’abord été apprécié pour son humour et la performance de Michael Jackson, mais il est devenu un point de débat après la sortie du documentaire Leaving Neverland en 2019. Ce film réitère les accusations de pédophilie à l’encontre de Jackson, ce qui a conduit les producteurs de Les Simpson à retirer l’épisode des plateformes de streaming comme Disney+.

La polémique et la décision de retrait

Suite à la diffusion de Leaving Neverland, le public et les créateurs des Simpson ont réagi avec perplexité. Al Jean, un des producteurs de la série, a déclaré que le documentaire l’avait convaincu que Michael Jackson avait utilisé son apparition dans l’épisode pour manipuler son image publique. Cette révélation a profondément affecté la perception de l’épisode, déjà ancien, mais qui n’avait pas été largement critiqué à l’époque de sa diffusion. Pour des raisons éthiques et pour ne pas alimenter la controverse, les producteurs ont pris la décision de retirer « Stark Raving Dad » des services de streaming et de ne plus le rediffuser.

La suite avortée : un Prince controversé

Cependant, avant que cet épisode ne soit banni, Les Simpson avait envisagé une suite de « Stark Raving Dad ». Cette idée aurait vu Leon Kompowsky revenir, mais cette fois, en croyant être la légende de la musique Prince. Selon des images de scénario publiées par Al Jean sur les réseaux sociaux, l’épisode devait tourner autour de Lisa gagnant un concours pour rencontrer Prince, tandis qu’une scène montrait Selma exprimant son admiration pour « Under the Cherry Moon », un film de Prince qui n’avait pas rencontré le succès critique ou commercial espéré. L’idée d’un suivi avec Prince n’a jamais vu le jour, mais elle aurait certainement été aussi audacieuse que le premier épisode.

Les coulisses de l’épisode jamais produit

L’épisode de Prince était en cours de développement dans les années 1990, mais il a été abandonné avant sa production. Plusieurs créateurs de la série ont donné des versions différentes sur l’origine de ce scénario. Mike Reiss, un des scénaristes de l’époque, a évoqué le fait que plusieurs écrivains freelances avaient travaillé sur l’épisode, avec des réécritures attribuées à Conan O’Brien. D’autres sources, comme Bill Oakley, un vétéran de la série, ont suggéré que l’épisode avait été principalement rédigé par O’Brien. Quelle que soit la version, l’épisode aurait vu Leon Kompowsky, toujours incarné par Michael Jackson, se prendre cette fois pour Prince, plongeant encore une fois dans une crise d’identité. Mais cette fois, la situation était plus complexe : Prince, en apprenant l’existence du script, a réclamé une réécriture, et l’épisode a été définitivement abandonné.

Une série pleine de surprises et d’annulations

La décision d’abandonner l’épisode de Prince souligne l’imprévisibilité qui entoure souvent Les Simpson. Si l’épisode avec Michael Jackson a marqué l’histoire de la série, cette suite avortée aurait ajouté une autre couche d’ironie à la saga de Leon Kompowsky. L’histoire montre que, même pour une série aussi iconique, certains projets peuvent ne jamais voir le jour en raison de divers facteurs, que ce soit des influences externes comme celles liées à Prince, ou des préoccupations internes sur la direction artistique et éthique de la série. Bien que Les Simpson ait toujours été une série audacieuse, certaines idées, même les plus intrigantes, peuvent être abandonnées, prouvant une fois de plus que dans le monde de la télévision, tout peut arriver.