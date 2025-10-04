La suite très attendue de ce film d’horreur culte voit sa sortie reportée peu après son annonce

À peine annoncée, la suite très attendue d’un film d’horreur culte voit déjà sa sortie repoussée. Les fans, impatients de découvrir ce nouveau chapitre, devront patienter un peu plus longtemps avant de retrouver l’univers terrifiant de la franchise.

Tl;dr Sortie de A Quiet Place Part III décalée à juillet 2027.

décalée à juillet 2027. La franchise subit une baisse critique et commerciale continue.

Krasinski prépare un final soigné après six ans d’attente.

Un report discret pour un chapitre très attendu

Le parcours de la saga A Quiet Place, lancée en 2018 par John Krasinski, s’apprête à s’enrichir d’un troisième volet. Initialement fixée au 9 juillet, la sortie de A Quiet Place Part III a finalement été repoussée au 30 juillet 2027 par Paramount Pictures. Si ce glissement de trois semaines reste mineur sur le calendrier, il prolonge néanmoins l’attente d’un public fidèle, avide de connaître le sort réservé à la famille Abbott dans ce qui s’annonce comme l’ultime acte.

Bilan mitigé pour une franchise au succès retentissant

Impossible de ne pas revenir sur le phénomène qu’a constitué le premier film. En 2018, A Quiet Place surprend la critique (96% sur Rotten Tomatoes) et triomphe au box-office avec plus de 341 millions de dollars engrangés pour un budget modeste. Pourtant, la suite directe, sortie en 2021, amorce une légère érosion : un accueil critique honorable mais en baisse (91%), des recettes mondiales en retrait (297 millions). La préquelle, A Quiet Place: Day One, accentue cette tendance malgré un lancement prometteur, concluant sa course à 261 millions et un score critique à 84%. Une forme d’essoufflement que le prochain épisode devra nécessairement affronter.

L’après-Régan : nouveaux enjeux pour l’humanité

Le suspense reste total sur l’intrigue précise du troisième film ; aucune information n’a filtré concernant le casting ou le scénario. Toutefois, les passionnés spéculent déjà : il y a fort à parier que l’histoire reprendra là où s’était arrêté le deuxième opus. La révélation majeure du final – l’utilisation des implants cochléaires de Regan Abbott comme arme contre les aliens – offre aux survivants une lueur d’espoir inédite. On suivra donc probablement Evelyn (interprétée par Emily Blunt) et ses enfants, désormais figures centrales dans la lutte pour la survie humaine.

Voici ce que l’on peut raisonnablement attendre :

Regan Abbott , devenue stratège décisive face aux envahisseurs.

, devenue stratège décisive face aux envahisseurs. L’évolution psychologique des enfants forcés à grandir trop vite.

L’adaptation d’une communauté fragmentée autour d’un nouvel espoir technologique.

Un temps précieux pour John Krasinski

Chose rare à Hollywood : six années sépareront la sortie du deuxième et du troisième volet. Cette longue gestation pourrait être l’atout maître de A Quiet Place Part III. Le réalisateur et scénariste aura tout loisir d’affiner sa conclusion afin d’offrir un aboutissement digne des attentes – et peut-être inverser la courbe descendante du succès critique et commercial observé jusqu’ici.

Le rendez-vous est pris : réponse en salles dès le 30 juillet 2027.