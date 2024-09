La sortie du AMD Ryzen 7 9800X3D pourrait être imminente

Des fuites récentes suggèrent que le AMD Ryzen 7 9800X3D pourrait être lancé d'ici les prochaines semaines. Ce modèle promet d'améliorer les performances gaming grâce à l'intégration de la technologie 3D V-Cache.

AMD prévoit une sortie fin 2024 pour son nouveau processeur

On s’attend à ce que le AMD Ryzen 7 9800X3D soit lancé entre fin octobre et début novembre 2024, d’après une rumeur récente. Ce processeur, le premier d’un nouveau trio de processeurs X3D, est une avancée majeure pour AMD.

Le processeur Ryzen 7 9800X3D, un successeur prometteur

Le Ryzen 7 9800X3D est pressenti pour succéder au Ryzen 7 7800X3D, sorti en avril 2023. Le X3D dans son nom est une référence à la technologie 3D V-Cache d’AMD, qui empile une mémoire cache supplémentaire directement sur un CPU. En plus d’améliorer potentiellement les performances de jeu, l’ajout de cette mémoire de stockage ultra-rapide à une configuration de processeur est notamment bénéfique pour le multitâche.

Le point sur la gamme de processeurs X3D

Parallèlement au Ryzen 7 9800X3D, AMD aurait prévu de lancer deux autres modèles en début d’année 2025, les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D. Les trois processeurs seraient basés sur la microarchitecture Zen 5 d’AMD, qui offre plus d’instructions par cycle, des vitesses d’horloge plus élevées et une meilleure efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. Selon la rumeur, le Ryzen 7 9800X3D n’autoriserait pas l’overclocking, une caractéristique qui pourrait être due à la sensibilité aux variations de tension des processeurs X3D.