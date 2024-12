La sortie de The Batman 2 retardée jusqu’en 2027

Le film The Batman 2 de Matt Reeves ne débarquera pas avant trois ans au cinéma.

Tl;dr The Batman 2 est repoussé à 2027, marquant un second retard pour le film.

Matt Reeves prend son temps pour perfectionner le script avant de lancer la production.

En attendant, l’univers de Batman se développe avec des projets comme la série The Penguin.

Un nouveau retard pour The Batman 2

La suite très attendue de The Batman a de nouveau été retardée. Initialement prévue pour octobre 2025, puis déplacée à octobre 2026, la sortie de The Batman 2 a maintenant été repoussée à 2027. Cette décision marque un second retard pour la production du film, ce qui ajoute à la frustration des fans qui attendent avec impatience la suite des aventures de Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Ce retard prolongé intervient presque cinq ans après la sortie du premier film, un délai significatif dans l’univers cinématographique de DC.

Les raisons derrière ce report

Le réalisateur Matt Reeves semble être la principale force motrice derrière ce retard. Selon plusieurs sources, Matt Reeves met un soin particulier à peaufiner le script et l’histoire du film avant de lancer la production. Bien qu’il soit clairement soucieux d’offrir un produit de qualité, son désir de s’assurer que le scénario est parfait avant de commencer les tournages est l’une des principales raisons invoquées pour ce retard. Cela révèle l’attention méticuleuse qu’il porte à chaque aspect du film, cherchant à garantir que The Batman 2 soit à la hauteur des attentes des fans et des critiques.

Une attente prolongée, mais logique

Bien que ce nouveau retard soit décevant pour de nombreux fans, il n’est pas totalement inattendu. En effet, depuis le premier retard annoncé en mars dernier, peu d’informations ont circulé concernant le film. De plus, l’annonce récente d’un film sur Clayface, l’un des célèbres ennemis de Batman, programmé pour une sortie en 2026, laissait présager une réorganisation des dates de sortie dans l’univers DC. Le fait que The Batman 2 soit désormais repoussé à 2027 semble être une conséquence directe de ces ajustements dans le calendrier des productions DC.

L’univers de Batman sur d’autres fronts

Malgré ce long délai, l’univers de Batman reste bien vivant sur d’autres plateformes. En 2023, Warner Bros. a lancé la série dérivée The Penguin sur la plateforme de streaming Max, qui explore les bas-fonds du Gotham City de The Batman. Bien que les fans devront attendre encore plusieurs années avant de revoir Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir, cette série offre une fenêtre sur l’univers sombre et réaliste de Gotham, qui est au cœur de la vision de Reeves. Ainsi, même si The Batman 2 se fait attendre, les fans peuvent toujours se replonger dans cet univers grâce à des projets comme The Penguin.