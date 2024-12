Ce méchant de Batman va être la star d’un film DC

Le créateur de Hill House travaille actuellement sur le développement d'un nouveau film DC mettant en scène Clayface, l'un des célèbres antagonistes de Batman.

Tl;dr Le vilain Clayface de Batman aura son propre film.

Mike Flanagan rédige le scénario, début de tournage prévu en 2025.

Alan Tudyk interprete Clayface dans la série Creature Commandos.

Clayface, le méchant emblématique de Batman, s’apprête à envahir le grand écran

Après le succès de la série The Penguin sur HBO, l’univers de Batman continue d’élargir ses horizons. Cette fois-ci, c’est le terrible Clayface, le célèbre métamorphe antagonistique, qui prendra la vedette. Selon nos sources proches de la production, le scénario du long métrage est actuellement en cours d’élaboration par Mike Flanagan, le créateur de Doctor Sleep et The Haunting of Hill House. Bien que peu d’informations aient filtré, le tournage devrait débuter au début de l’année 2025.

Mike Flanagan aux commandes du projet Clayface

Malgré un emploi du temps chargé, Mike Flanagan a toujours montré un vif intérêt pour le personnage de Clayface. En 2021, il exprimait sur Twitter son enthousiasme à l’idée de réaliser un film autonome sur Clayface, qu’il envisageait comme un « horreur/thriller/tragédie« . Deux ans plus tard, en 2023, il proposait officiellement un projet Clayface aux studios DC. Aujourd’hui, ce projet est en passe de devenir réalité, faisant de ce mois un moment particulièrement animé pour le célèbre méchant.

Alan Tudyk, un Clayface aux multiples facettes

En parallèle, l’acteur Alan Tudyk s’apprête à donner vie à une version du personnage dans la série « Creature Commandos » de DC Studios, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière. Cette nouvelle interprétation fait suite à celle qu’il avait déjà offerte dans la série « Harley Quinn ». Si le rythme se maintient, nous pourrions voir trois versions différentes de Clayface sur nos écrans au cours des deux ou trois prochaines années, ce qui est plutôt impressionnant.

Un film Clayface unique en son genre

Mike Flanagan, qui prépare également une nouvelle version de l’Exorciste pour Universal en 2026, semble prêt à apporter une vision singulière de Clayface au grand écran. L’idée d’un film d’horreur/thriller/tragédie, alliée à l’origine du personnage et à son lien avec le monde du cinéma et du théâtre, promet une expérience unique, à la fois terrifiante et fascinante. Si le film s’inspire des idées développées dans « Batman: One Bad Day – Clayface », tout en accentuant les aspects horrifiques, nous pourrions obtenir quelque chose de vraiment spécial, différent de tout ce qui a été présenté à l’écran jusqu’à présent.