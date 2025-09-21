La série de succès de Warner Bros. menacée par l’arrivée de Une Bataille après l’autre au box-office

Après une série de succès remarquables pour Warner Bros. au box-office, le studio se trouve à nouveau confronté à un nouveau défi. Un énième affrontement cinématographique pourrait bien mettre fin à cette dynamique victorieuse.

Tl;dr Budget élevé : 130 millions de dollars.

Ouverture estimée à 20-30 millions aux États-Unis.

Succès dépendant du public international.

Un pari risqué pour Warner Bros.

Alors que l’automne approche, Warner Bros. s’apprête à dévoiler « Une Bataille après l’autre », le nouveau film de Paul Thomas Anderson, porté par la star planétaire Leonardo DiCaprio. Malgré une série impressionnante de succès récents, le studio s’engage sur un terrain glissant avec ce projet ambitieux qui affiche un budget conséquent d’au moins 130 millions de dollars, sans compter les coûts marketing. Pour rentabiliser cet investissement, il faudrait atteindre le seuil très exigeant des 300 millions de dollars de recettes mondiales. Un objectif qui semble loin d’être garanti, surtout pour un film hors franchise et d’une durée approchant les trois heures.

L’équation du box-office : attentes et réalités

Les premiers chiffres avancés par Box Office Theory tablent sur une ouverture domestique comprise entre 20 et 30 millions de dollars. À première vue, cette performance paraît honorable pour un drame non adossé à une saga existante. Cependant, l’expérience récente montre qu’un lancement dans cette fourchette débouche rarement sur un succès mondial massif ; en général, ce type de démarrage mène plutôt vers un total global avoisinant les 150 à 200 millions, comme en témoigne le parcours récent de « Bob Marley: One Love ». De rares exceptions existent, mais elles restent exceptionnelles.

Une intrigue ambitieuse et une distribution prestigieuse

Inspiré du roman « Vineland » de Thomas Pynchon, « Une Bataille après l’autre » suit Bob (DiCaprio), révolutionnaire désabusé sombrant dans la paranoïa, isolé avec sa fille Willa (Chase Infiniti). La disparition mystérieuse de Willa après la réapparition d’un vieil ennemi (incarné par Sean Penn) pousse Bob à entreprendre une quête haletante. Le film réunit également au casting Benicio Del Toro, Regina Hall, et Teyana Taylor, ajoutant ainsi du poids à une affiche déjà remarquable.

L’international, dernier espoir ?

Pour espérer équilibrer les comptes, la stratégie repose clairement sur l’attractivité internationale de Leonardo DiCaprio, dont la renommée dépasse largement les frontières américaines. Mais même avec son aura — on se souvient des chiffres impressionnants de « Inception » ou « The Revenant » — rien ne garantit que ce nouvel opus franchira la barre symbolique attendue. D’autant plus que les films réalisés par Anderson, aussi acclamés soient-ils (« There Will Be Blood » n’avait généré que 77 millions dans le monde), peinent souvent à rivaliser avec les blockbusters traditionnels côté recettes.

Si les dirigeants actuels de Warner Bros., Mike De Luca et Pam Abdy, ont démontré leur capacité à jongler entre succès critiques et commerciaux ces derniers mois — malgré quelques échecs — ce nouvel essai constitue sans doute leur plus grand défi financier de l’année. Verdict attendu en salles le 26 septembre 2025.