Quatre personnages de fantasy fascinants qui mériteraient de briller dans leur propre film

Quatre figures emblématiques issues de l’univers fantastique se distinguent par leur charisme et leur potentiel narratif. Leur popularité grandissante auprès des fans laisse imaginer ce qu’elles pourraient offrir dans des adaptations cinématographiques dédiées.

Tl;dr Des héros secondaires méritent un film solo.

Focus sur Gandalf, Jack Sparrow et Arya Stark.

Leurs parcours offrent de nouveaux horizons narratifs.

Lumière sur les oubliés de la fantasy

Il est rare qu’un film de fantasy se concentre sur un seul protagoniste. À l’image de La Communauté de l’Anneau dans The Lord of the Rings, l’intrigue exige souvent une coalition pour affronter le péril, sous peine d’échec. Mais à y regarder de plus près, certains personnages fascinants demeurent dans l’ombre d’un groupe ou d’une quête collective. Ces figures secondaires gagneraient pourtant à être propulsées au centre de leur propre histoire.

Quand l’ensemble laisse place à l’individuel

On pense évidemment à Jack Sparrow, star fantasque, mais jamais totalement en solo dans les films Pirates des Caraïbes. Si Johnny Depp occupe le devant de la scène, c’est bien le duo formé par Will Turner et Elizabeth Swann qui porte le cœur du récit. Pourtant, les jeunes années du pirate mythique fourmillent d’anecdotes rocambolesques – suffisamment sans doute pour imaginer un film centré sur lui seul, loin du schéma habituel des aventures en équipe.

Dans la même veine, la franchise Game of Thrones, désormais portée par des déclinaisons comme House of the Dragon, continue d’explorer l’univers créé par George R.R. Martin. Mais là encore, tout n’a pas été dit : la décision d’Arya Stark d’explorer les terres inconnues à l’ouest ouvre la porte à une narration nouvelle, faite de découvertes et de dangers inattendus. Son parcours solitaire mériterait enfin une adaptation cinématographique.

Ces destins qui attendent leur heure

Les possibilités ne s’arrêtent pas là. Le sorcier Gandalf, figure mystérieuse et omniprésente du Seigneur des Anneaux, intrigue toujours autant. Certes, la série Prime Video tente actuellement d’éclairer ses origines dans The Rings of Power. Toutefois, une grande partie de sa vie reste hors champ : que fait-il entre deux grandes batailles ? Une incursion au cœur de son quotidien permettrait non seulement d’enrichir sa légende mais aussi d’affronter, peut-être, des adversaires presque aussi redoutables que Sauron.

De même, difficile d’oublier l’escrimeur tourmenté Inigo Montoya du cultissime The Princess Bride. Sa vengeance accomplie, il hérite du titre insigne de Dread Pirate Roberts. Un spin-off pourrait suivre ses nouvelles aventures en mer et donner lieu à quelques retrouvailles inattendues.

Nouveaux récits en perspective ?

Il existe tout un vivier de personnages emblématiques jusque-là relégués au second plan, mais capables d’incarner des récits singuliers – riches en rebondissements et émotions inédites. Pour nourrir l’appétit des fans et renouveler les grandes sagas, Hollywood aurait tout intérêt à oser ces plongées en solo… À quand ces films tant attendus ?