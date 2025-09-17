Game of Thrones : un retour en force prévu pour 2026

A Knight of the Seven Kingdoms et la saison 3 de House of the Dragon vont relancer la franchise culte de HBO.

Tl;dr En 2026, la franchise Game of Thrones revient avec deux séries majeures.

A Knight of the Seven Kingdoms présentera Ser Duncan le Grand et son écuyer Egg dans une aventure plus intime et itinérante.

La troisième saison de House of the Dragon mettra en scène la Bataille du Gosier, poursuivant les intrigues et luttes de pouvoir emblématiques de l’univers.

Un retour fracassant en 2026 pour la franchise Game of Thrones ?

La saga Game of Thrones, après avoir longtemps rythmé les conversations et marqué l’histoire du petit écran, semblait ces dernières années s’être assoupie. Pourtant, alors que certains fans regrettaient la fin controversée de la série originale, un vent nouveau souffle sur Westeros. Selon le président-directeur général des contenus de HBO et HBO Max, Casey Bloys, l’année 2026 promet d’être inédite pour la franchise, avec non pas une, mais deux séries majeures à l’affiche.

Une nouvelle aventure dans l’univers de George R.R. Martin

Dès janvier, les téléspectateurs pourront découvrir A Knight of the Seven Kingdoms. Ce spin-off très attendu propulse sur le devant de la scène le chevalier errant Ser Duncan le Grand, incarné par Peter Claffey, accompagné de son jeune écuyer Egg (Dexter Sol Ansell). L’intrigue s’appuie sur les récits Dunk and Egg de George R.R. Martin, misant sur une dynamique plus intime et itinérante, loin des enjeux démesurés qui dominaient la série mère. Cette approche, axée sur l’aventure et l’humanité de ses personnages, pourrait bien redonner à la franchise la fraîcheur narrative qui avait tant séduit à ses débuts.

L’autre rendez-vous incontournable

Quelques mois après ce lancement, c’est au tour de House of the Dragonde signer son grand retour avec une troisième saison très attendue. Les amateurs du genre auront les yeux rivés sur la fameuse Bataille du Gosier – ou Battle of the Gullet –, présentée comme un moment d’anthologie pour toute la franchise. Le récit continuera d’explorer sans relâche les luttes intestines et jeux de pouvoir qui font tout le sel de cet univers.

L’année où tout pourrait changer pour Game of Thrones ?

En définitive, 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour cet univers foisonnant. Deux séries complémentaires prendront place au sein du catalogue HBO Max, couvrant l’éventail complet des récits qui ont bâti le mythe. Il reste certes à voir si cette stratégie parviendra à restaurer le prestige et l’engouement jadis suscités par Game of Thrones, mais difficile de ne pas sentir monter l’excitation chez les inconditionnels. Les promesses sont là – rendez-vous est pris dans deux ans pour vérifier si Westeros tiendra parole.