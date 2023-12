La science se rapproche d’un véritable sabre laser

Les sabres laser pourraient ne pas rester longtemps dans le domaine de la fiction, la science réelle venant de faire un pas de plus vers leur réalisation. Pas d'inquiétude cependant pour l'Étoile de la Mort. Et si cela devenait réalité ?

Tl;dr La science se rapproche de la réalisation des sabres laser de Star Wars.

Des progrès ont été réalisés pour créer des lasers plus puissants.

Les sabres laser fonctionnent grâce aux propriétés uniques des cristaux de kyber.

Les cristaux de kyber sont également utilisés pour la superlaser de l’Étoile de la Mort.

Un pas de plus vers les sabres laser

Le monde de la science-fiction nous a toujours fasciné avec des idées futuristes et innovantes. Parmi celles-ci, les sabres laser de Star Wars ont toujours occupé une place spéciale. Aujourd’hui, il semble que nous soyons un pas plus près de transformer cette fiction en réalité.

Les défis de la réalisation

Les lasers du monde réel sont beaucoup plus faibles que ceux que nous voyons dans les films de science-fiction. Cependant, selon Live Science, les scientifiques ont réussi à trouver un moyen d’empêcher la lumière de s’échapper, ce qui pourrait rendre les lasers jusqu’à neuf fois plus puissants. Théoriquement, il serait maintenant possible de générer un faisceau cohérent de lumière sur une courte distance, un véritable “sabre laser“.

Le rôle des cristaux de kyber

Dans l’univers de Star Wars, un sabre laser fonctionne grâce aux propriétés uniques des cristaux de kyber. Ces cristaux vivants sont en réalité présents dans la Force, permettant à un Jedi ou à un Sith de se syntoniser avec le cristal et d’utiliser leur sabre laser comme aide à la méditation ainsi que comme arme. Malheureusement, il n’y a pas d’équivalent pour les cristaux de kyber dans le monde réel.

L’Empire et les cristaux de kyber

Les cristaux de kyber ne sont pas seulement la clé des sabres laser. L’Empire a appris à les utiliser pour concentrer encore plus de puissance, ce qui explique pourquoi ils sont devenus essentiels pour le superlaser de l’Étoile de la Mort. Heureusement, la science est encore loin de pouvoir reproduire l’arme la plus dangereuse de Star Wars.