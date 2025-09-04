La saison 2 de Peacemaker par James Gunn suggère l’arrivée d’un nouveau super-héros DC d’un univers alternatif

La deuxième saison de Peacemaker, réalisée par James Gunn, suscite déjà la curiosité des fans. Des indices dans les premiers éléments diffusés laissent entrevoir l’arrivée potentielle d’un nouveau super-héros issu d’un univers alternatif de DC.

Eagly en vedette, James Gunn s’amuse avec les codes

Dans ce deuxième épisode de la saison 2 de « Peacemaker », intitulé « A Man Is Only as Good as His Bird », le réalisateur James Gunn semble offrir une forme d’excuse décalée pour ses précédentes « offenses » envers les oiseaux, notamment dans le film « The Suicide Squad ». La séquence la plus marquante ? Un affrontement totalement loufoque et magistral d’Eagly, l’aigle emblématique du héros, contre un groupe d’antagonistes humains. Entre chorégraphies absurdes et clin d’œil au genre super-héroïque, l’oiseau vole littéralement la vedette… avant d’enchaîner sur un « superhero walk » comme on n’en voit que chez Gunn.

Des indices cachés sur l’avenir d’Emilia Harcourt ?

Pourtant, derrière ces moments spectaculaires se glisse une véritable chasse aux indices, une spécialité du cinéaste. Lors d’une scène conviviale sur le toit de l’immeuble d’Emilia Harcourt, incarnée par Jennifer Holland, le personnage s’amuse à évoquer l’idée – a priori farfelue – de porter, elle aussi, un costume de super-héroïne. Tout est présenté comme une blague… mais pourquoi cette allusion, sinon pour préparer le terrain à un développement futur ? Ce type de clin d’œil n’a rien d’anodin chez Gunn.

L’ombre de Peacewrecker plane sur le DCU

Les connaisseurs des comics auront peut-être reconnu la référence. Introduite récemment par Joshua Williamson et Rafa Sandoval, la mystérieuse Peacewrecker apparaît en 2023 dans « Dark Crisis on Infinite Earths ». Sa particularité ? Elle ressemble furieusement à Harcourt : même allure sévère, affiliation avec les mêmes figures centrales (dont Amanda Waller) et opérations basées à Belle Reve, l’ancien lieu de travail d’Harcourt. Les éléments concordent : difficile de ne pas y voir une possible connexion directe entre les deux personnages.

Si Gunn décide d’aller au bout du clin d’œil lancé dans cet épisode, plusieurs indices suggèrent qu’Emilia Harcourt pourrait bien enfiler prochainement un casque et un t-shirt trop serrés pour devenir la version féminine du héros éponyme : Peacewrecker.

Prochain rendez-vous sur HBO Max

Rappelons que la saison 2 de « Peacemaker » est diffusée chaque jeudi sur HBO Max. Il ne serait pas surprenant que les prochaines semaines lèvent peu à peu le voile sur ces pistes narratives, tout droit sorties de l’imagination fertile de Gunn.