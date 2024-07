La saga « Double Dragon » fait son grand retour avec un hommage ultra-moderne au jeu original

Le lancement du jeu "Double Dragon Revive" est prévu pour 2025.

TL;DR La série Double Dragon aura droit à un nouvel opus en 2025.

Double Dragon Revive est développé par Arc System Works.

Revive adopte un style moderne et réaliste par rapport aux précédentes versions.

Retour d’un classique des arcades

Je m’intéresse aux jeux d’arcade depuis la fin des années 80. L’un des premiers jeux qui m’a marqué a été le légendaire beat-em-up de 1987, Double Dragon. Probablement pas la chose la plus appropriée pour un enfant de sept ans, mais j’y ai consacré de nombreux quarts de dollars et un temps énorme à jouer à la version NES. Fourvoyé depuis sa gloire tardive des années 80 / début 90, la série Double Dragon va connaître une énième réincarnation basée sur le jeu original en 2025.

Un nouvel espoir pour Double Dragon

Double Dragon Revive est l’œuvre du développeur/éditeur japonais Arc System Works, qui a acquis les droits de Double Dragon en 2015 après la liquidation de Technōs, le développeur d’origine. À l’inverse de Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons, sorti en 2023 dans un style cartoon marqué, Revive se tourne vers un style ultra-moderne et plus réaliste, en comparaison.

Une renaissance stylistique

Le jeu me rappelle un peu les derniers jeux Street Fighter ; de même, les personnages semblent disposer d’un ensemble de mouvements considérablement élargi pour triompher des vagues d’ennemis. Les détails sur le jeu sont encore rares, mais Arc System Works notes que ce jeu n’est pas un simple button-masher, indiquant qu’il « nécessite adaptation et variété ».

Le style visuel n’est pas la seule chose qui différencie Revive de Rise of the Dragons. Celui de 2023 présentait des éléments de roguelike, 13 personnages jouables et une capacité de tag-team permettant de passer d’un personnage à l’autre. Revive, comme son nom l’indique, adhérera probablement davantage à la formule éprouvée de Double Dragon. Reste à voir à quel point cela résonnera avec les joueurs en 2025, mais il y a sûrement assez de nostalgiques des années 80 prêts à lui donner une chance. Le jeu sera disponible sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S et sur Steam. Revenons à cette époque dorée des arcades, et souhaitons bonne chance à Double Dragon Revive.