Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons, retour du beat’em up ayant défini le genre

Le studio indépendant singapourien Secret Base allie beat'em up et roguelite avec Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons.

Les frères Billy et Jimmy Lee reprennent du service aux côtés de Marian et Oncle Matin dans Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons alors qu’une guerre nucléaire a dévasté New York City en 199X. La ville américaine est désormais contrôlée par des gangs de criminels, qui terrorisent les survivants et se battent pour sa domination :

Découvrez des combats coopératifs en équipe, infusés d’éléments roguelite pour une aventure façon “double dragon” hautement rejouable. Chaque session est une nouvelle chance de plonger dans encore plus d’action. Intégrant un système de niveau dynamique unique, la difficulté des missions s’adaptera en fonction de l’ordre dans lequel vous y jouez.

Un trailer pour Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons

Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons sortira le 25 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.