La production de la saison 3 de Good Omens est mise en pause

En réponse aux graves accusations de harcèlement contre Neil Gaiman, la production de la saison 3 de Good Omens est désormais suspendue. Cette décision, visant à permettre une enquête complète, met en pause les avancées de la série pour une durée indéterminée.

Tl;dr La production de la saison 3 de Good Omens est interrompue.

Accusé d’agressions sexuelles, Neil Gaiman nie fermement.

Deadline rapporte des discussions sur des changements.

Une incertitude totale plane sur la date de sortie de la saison 3 de Good Omens.

Un arrêt imprévu

La production de la très attendue troisième saison du succès de Amazon Prime Video, Good Omens, a été mise en pause. Cette saison devait être le dernier volet de l’adaptation du livre écrit par Neil Gaiman et feu Sir Terry Pratchett. Les tournages devaient débuter en Écosse au début de 2025.

'Good Omens': Production Paused On Amazon Drama From Neil Gaiman https://t.co/Fbq4fpXpNj — Deadline (@DEADLINE) September 9, 2024

Une ombre sur le projet

Ce coup d’arrêt intervient suite à des accusations d’agressions sexuelles portées contre Neil Gaiman, qui se défend vigoureusement. Selon un rapport de Deadline, des discussions seraient en cours concernant de possibles changements dans la production. Ce report fait suite à la décision récente de Netflix d’annuler Dead Boy Detectives, The Sandman après seulement une saison, et à la mise en pause par Disney de leur projet d’adaptation de The Graveyard Book de Gaiman.

Quel avenir pour Good Omens ?

Depuis le bouleversant dernier épisode de la saison 2 de Good Omens, les fans attendent avec impatience de savoir si Crowley et Aziraphale se retrouveront. Cependant, cette nouvelle pourrait être un coup dur pour ceux qui attendent de voir si le duo ineffable surmontera les obstacles pour vivre leur « happy end ».

La nature des modifications de production n’est pas encore claire, et il n’y a pas de confirmation directe qu’elles soient liées aux accusations contre Gaiman. Il est donc prématuré de spéculer sur l’impact que cela aura sur la date de sortie de la saison 3 de Good Omens.

Changement de direction?

En cas de décision d’Amazon Prime Video de s’éloigner de Neil Gaiman, la plateforme de streaming pourrait chercher à faire revenir Douglas Mackinnon, co-directeur des saisons 1 et 2 de la série Good Omens. Malgré son annonce en octobre dernier qu’il ne participerait pas à la saison 3, Douglas Mackinnon serait un choix logique pour reprendre les rênes de la série.