La prochaine série adaptée de Stephen King fait renaître un énigmatique personnage de Shining

It: Welcome to Derry plonge Dick Hallorann au cœur du Black Spot et des mystères de Derry.

Tl;dr It: Welcome to Derry intègre Dick Hallorann de Shining incarné par Chris Chalk, pour enrichir l’univers Kingien.

L’intrigue explore le passé de Hallorann et le Black Spot, reliant son histoire à celle de la famille Hanlon et aux événements de Derry.

La série vise à créer un univers partagé de Stephen King à l’écran, en reliant personnages et événements sur plusieurs époques.

Dick Hallorann dans It: Welcome to Derry

Parmi les annonces qui font vibrer les fans de Stephen King, la nouvelle série HBO intitulée It: Welcome to Derry, attendue pour le 26 octobre 2025, se distingue déjà par son ambition narrative. Au cœur du projet : l’intégration majeure de Dick Hallorann, figure familière aux lecteurs de The Shining, incarné cette fois par Chris Chalk. Un choix loin d’être anodin.

Des allers-retours entre les romans et les écrans

Ce chef cuisinier à la télépathie singulière, dont le destin diverge selon qu’on le découvre sous la plume de Stephen King ou à l’écran – il ne survit pas au film culte de Stanley Kubrick, contrairement au roman –, avait jusqu’ici connu des apparitions inégales dans les adaptations. Si sa trajectoire s’étendait jusque dans le roman Doctor Sleep, ses représentations sur petit et grand écran oscillaient, parfois fidèle à la source (la mini-série de 1997), parfois beaucoup moins (le film originel). Plus récemment, dans l’adaptation cinématographique de Doctor Sleep, Hallorann apparaissait uniquement sous forme d’esprit, conséquence directe du sort réservé par Kubrick.

L’héritage du Black Spot et la fresque Kingienne

Or, c’est bien une nouvelle exploration du passé qui s’annonce. La série compte plonger en profondeur dans l’histoire tragique du Black Spot, ce bar fondé à Derry par Hallorann lui-même dans les années 1930 et détruit lors d’une attaque raciste. Ce pan rarement mis en avant, mais crucial dans le roman It, pourrait devenir un axe central, renforçant notamment les liens entre Hallorann et la famille Hanlon : Will Hanlon fut un rescapé du Black Spot et père du futur stratège des « Losers », Mike Hanlon.

Pour rendre ce foisonnement narratif plus limpide, rappelons quelques points clés :

Pennywise revient hanter Derry en 1962, préfigurant ses affrontements futurs.

Dick Hallorann sera impliqué bien au-delà de sa simple apparition romanesque.

L’intrigue devrait couvrir plusieurs époques et faire écho aux recherches menées par Mike Hanlon sur les manifestations cycliques du mal à Derry.

L’esquisse d’un univers partagé ?

À travers cette relecture ambitieuse, les créateurs semblent vouloir tisser un authentique « multivers » Stephen Kingien à l’écran – un objectif déjà évoqué par Andy Muschietti, réalisateur des derniers films IT. L’accent mis sur la continuité entre personnages et événements est sans doute une manière d’ancrer durablement l’univers partagé voulu par King… À suivre dès cet automne sur HBO.