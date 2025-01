La politique technologique des USA sous l’ère Trump

Donald Trump dévoile une équipe stratégique pour façonner l’avenir technologique des États-Unis.

Tl;dr Le nouveau président des USA mise sur des profils expérimentés comme Michael Kratsios et Lynne Parker pour encadrer les sciences et technologies de son mandat.

La gestion des cryptomonnaies est confiée à Bo Hines, un choix qui interpelle par son approche non conventionnelle.

Sriram Krishnan jouera un rôle clé dans les politiques liées à l’intelligence artificielle, sous la supervision de David Sacks.

Michael Kratsios à la tête de l’OSTP

Donald Trump a nommé Michael Kratsios pour diriger le Bureau des sciences et de la politique technologique (OSTP). Ancien Chief Technology Officer sous le premier mandat Trump, Michael Kratsios a également occupé brièvement un poste de sous-secrétaire par intérim au Département de la Défense. Après son passage à la Maison-Blanche, il a travaillé comme directeur chez Scale AI et a joué un rôle clé dans l’équipe de transition technologique de Donald Trump. Sa nomination, si elle est confirmée par le Sénat, marquera le retour d’un acteur expérimenté pour piloter les initiatives technologiques du gouvernement.

Dr. Lynne Parker et le conseil consultatif scientifique

Le Dr Lynne Parker, ancienne adjointe de Michael Kratsios, sera Directrice exécutive du Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie. Avec son expérience en robotique et en IA, Dr Lynne Parker supervisera les recommandations stratégiques sur les avancées scientifiques. Cette nomination reflète la volonté de Donald Trump de renforcer la collaboration entre les décideurs politiques et les experts scientifiques.

Bo Hines à la tête du Conseil des actifs numériques

Pour diriger le Conseil présidentiel des actifs numériques, surnommé le « Crypto Council », Donald Trump a choisi Bo Hines, un ancien joueur de football universitaire et candidat républicain malheureux au Congrès. Bien que son expérience en finance numérique soit limitée, Bo Hines jouera un rôle important dans le développement des politiques relatives aux cryptomonnaies. Cette nomination controversée souligne l’approche de Donald Trump, qui privilégie parfois la loyauté politique à l’expertise sectorielle.

Sriram Krishnan et l’intelligence artificielle

Sriram Krishnan, investisseur de la Silicon Valley et ancien cadre chez Andreessen Horowitz, X, Meta et Snap, a été nommé conseiller pour l’IA au sein de l’OSTP. Son expérience dans les technologies émergentes fera de lui une voix influente dans les discussions sur l’intelligence artificielle. En travaillant aux côtés de David Sacks, surnommé « le Czar de l’IA et des cryptos« , Sriram Krishnan aura pour mission de définir les orientations stratégiques dans un domaine en pleine évolution.