La nouvelle suite d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air confrontée à un énorme problème dès le départ

La toute nouvelle suite de "Avatar : Le Dernier Maître de l'Air" est déjà confrontée à un problème majeur.

Tl;dr Une nouvelle série intitulée Avatar: Seven Havens est en préparation.

La série se situe après Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra.

Le nouvel Avatar est un Earthbender et aura des défis importants à relever.

Une nouvelle aventure Avatar en préparation

À l’occasion du 25ème anniversaire de la franchise Avatar: The Last Airbender, Nickelodeon et Avatar Studios ont annoncé un tout nouveau projet. Une série inédite intitulée Avatar: Seven Havens est actuellement en cours de réalisation. Cette annonce marque une étape importante dans l’expansion de la franchise, qui comprend désormais de nouveaux films et émissions de télévision.

Un nouvel Avatar face à de grands défis

Avatar: Seven Havens se déroule après les événements de Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra. La série introduira un nouvel Avatar, une Earthbender, qui sera confrontée à des difficultés majeures. En effet, Korra, l’Avatar précédente, a rompu toute connexion avec les Avatars du passé, ce qui limite considérablement les ressources dont le nouvel Avatar peut bénéficier. Cette situation présente des défis tant sur le plan du récit que de la métanarration.

Un monde déchiré et un Avatar isolé

La nouvelle série dépeindra un monde ravagé par une catastrophe et présentera un Avatar perçu comme destructeur plutôt que sauveur. Par conséquent, le nouvel Avatar sera probablement isolé, non seulement en raison de l’état du monde qui l’entoure, mais aussi en raison de l’isolement de ses propres capacités d’Avatar. En effet, Korra a fortement limité ceux qui suivraient ses traces, ce qui rend le nouvel Avatar plus isolé et potentiellement plus faible que jamais.

Un éventail de possibilités pour le nouvel Avatar

Malgré ces difficultés, le nouvel Avatar devra se débrouiller seul, ce qui pourrait le rendre plus intéressant et créer une suite autonome et forte. De plus, il reste possible de ressusciter les liens avec les Avatars du passé, ajoutant ainsi un élément de surprise et de renouveau à la série. En somme, Avatar: Seven Havens promet d’être un point de départ passionnant pour la franchise, marquant une évolution majeure dans l’histoire d’Avatar.