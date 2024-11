La nouvelle IA de création vidéo de Google, Vids AI, commence son déploiement

Vids exploite le modèle d'intelligence artificielle Gemini de Google pour générer des vidéos à partir de suggestions et de fichiers documentaires.

Tl;dr Google lance un créateur de vidéos AI, Google Vids.

Google Vids utilise le modèle AI Gemini pour créer des vidéos.

Google Vids est disponible sur certaines versions de Google Workspace.

Nouvelle ère de l’IA : Google Vids

Le monde de l’Intelligence Artificielle (IA) est en constante évolution. Récemment, Google a franchi une nouvelle étape avec le lancement de Google Vids, un créateur de vidéos basé sur l’IA, disponible sur certaines éditions de Google Workspace.

Google Vids s’appuie sur le modèle AI Gemini de Google pour créer des vidéos de travail et de marketing à partir de fichiers et de descriptions dans Google Drive. Vous pouvez soit démarrer une vidéo de zéro, soit utiliser un modèle préconçu pour obtenir un premier brouillon. Par ailleurs, il existe une option « Aidez-moi à créer » où Gemini peut suggérer des scripts pour vous aider à démarrer votre vidéo.

Une polyvalence sans limites

Google Vids ne vous limite pas aux éléments des modèles. L’outil vous permet d’utiliser vos propres photos et vidéos, voire d’ajouter un enregistrement de votre voix pour accompagner votre vidéo. En effet, Google Vids dispose d’un studio d’enregistrement virtuel, vous offrant ainsi la possibilité de personnaliser au maximum votre vidéo.

Collaboration en temps réel

En avril, Google a annoncé cette nouvelle fonctionnalité de création de vidéos basée sur l’IA, utilisant le modèle Gemini. Contrairement à des outils tels que Runway’s Gen-2 ou OpenAI’s Sora, Google Vids ne crée pas des vidéos à partir de zéro, mais il crée plutôt un diaporama en utilisant différents types de médias et les compile en fonction du contenu des documents sources ou des suggestions que vous tapez. Étant intégré à Google Workspace, Google Vids vous permet de collaborer sur un projet vidéo en temps réel avec d’autres membres de votre équipe.

Google Vids sera bientôt accessible aux membres Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Essentials, Enterprise Essentials et Enterprise Essentials Plus.