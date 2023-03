La nouvelle génération de drone Zipline P2 Zip dispose d'un adorable petit acolyte, de quoi permettre des livraisons très précises et silencieuses.

En 2013, l’ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, prédisait que les appareils de Prime Air, la filiale de livraison par drone alors toute récente, arpenteraient les cieux dans les quatre ou cinq prochaines années. Dix ans plus tard, le service est très loin d’être une réalité. Mais certaines startups spécialisées ont eu davantage de succès. Parmi celles-ci, Zipline, qui, d’après ses dires, pourrait achever son premier million de livraisons avant la fin de l’année. D’ici à 2025, l’entreprise s’attend à gérer davantage de vols que la plupart des compagnies aériennes, chose qui, selon elle, sera possible grâce à son drone nouvelle génération, le Platform 2 ou P2 Zip.

La nouvelle génération de drone Zipline P2 Zip dispose d’un adorable petit acolyte

Ce dernier modèle en date de Zipline se compose de deux véhicules autonomes qui travaillent en parfaite synergie pour livrer des colis pouvant peser jusqu’à 3,6 kg. Le premier est un drone pouvant couvrir 16 km en environ 10 minutes. Lorsqu’il arrive à sa destination, le P2 Zip reste en vol stationnaire à environ 90 mètres du sol et déploie son petit acolyte, un adorable “droïde de livraison totalement autonome”. Ce dernier descend via un câble – d’où le nom Zipline de la société – et dépose votre paquet. Selon Zipline, le P2 Zip est extrêmement silencieux en vol, faisant le bruit de feuilles dans le vent, selon l’entreprise, et très précis, grâce à son compagnon droïde, pour livrer des colis sur des tables de terrasse ou sur le pas d’une porte. Le PDG de Zipline, Keller Rinaudo Cliffton, déclarait à CNBC que le P2 Zip pourrait même permettre de faire disparaître le vol de colis puisque le drone est suffisamment rapide pour permettre la livraison à la demande.

De quoi permettre des livraisons très précises et silencieuses

Pour les livraisons à plus longue distance, le P2 Zip peut parcourir jusqu’à 38 km d’une station à une autre, se rechargeant et/ou changeant son chargement. La station de recharge semble tirée d’une œuvre de science-fiction, avec sa trappe pour le petit droïde et ce qui ressemble à un filet pour rattraper un drone en cas de problème. L’entreprise a déclaré à CNBC que la mise en place d’une station P2 Zip prend presque autant de temps que l’installation d’un chargeur de véhicule électrique. Elle imagine déjà les restaurants et hôpitaux en installer pour permettre des livraisons rapides de nourriture et de médicaments.

Ziplien a déjà un certain nombre de clients prêts à tester le P2 Zip, y compris la chaîne de restaurants Sweetgreen, Intermountain Health à Salt Lake City, Michigan Medicine et Multicare Healthcare dans l’État de Washington. Avant que ces sociétés n’aient accès à ces drones dans les prochains mois, la startup prévoit de réaliser plus de 10 000 vols tests avec environ 100 drones.