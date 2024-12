La légende réelle derrière les pirates Kakamora de Moana

Les pirates Kakamora du film Moana s'inspirent d'une véritable légende qui a traversé les âges.

Tl;dr Moana 2 montre une évolution des personnages des Kakamora.

Le film s’inspire de légendes du Pacifique et de découvertes archéologiques.

Les Kakamora aident Moana à lever la malédiction du dieu Nalo.

Une nouvelle exploration de l’univers de Moana

Dans la suite tant attendue de Disney, Moana 2, nous retrouvons les Kakamora. Ces pirates vêtus de noix de coco, qui paralysaient leurs victimes à l’aide de fléchettes empoisonnées, reviennent avec un rôle plus important. Dans cette seconde aventure, l’un d’entre eux rejoint Moana (doublée par Auli’i Cravalho) et Maui (doublé par Dwayne “The Rock” Johnson) pour briser la malédiction d’un dieu vengeur. Cette mise en lumière des Kakamora permet au public de se familiariser avec la légende qui a inspiré ces personnages.

Un aperçu de l’histoire derrière les Kakamora

Les Kakamora sont des créatures légendaires et une race oubliée d’humains de petite taille. Ils sont originaires des îles Salomon, notamment de Makira, Guadalcanal et Malaita, où ils étaient connus sous divers noms comme mumu, dodore et kalibohibohi. Leur description en tant qu’humains de petite taille, ayant de longs cheveux noirs et des ongles allongés, diffère de l’interprétation comique de Disney. En effet, les Kakamora traditionnels étaient considérés comme mystérieux et potentiellement dangereux.

En 2003, une découverte révolutionnaire sur l’île Flores en Indonésie a bouleversé notre compréhension de l’évolution humaine. Des chercheurs ont découvert les restes d’une ancienne espèce humaine mesurant seulement 1 mètre de haut. Ces humains miniatures, scientifiquement nommés Homo floresiensis et affectueusement surnommés « Hobbits », ont suscité un débat scientifique intense sur leurs origines et leur relation avec d’autres espèces humaines.

De récentes découvertes suggèrent que ces humains n’étaient pas seulement différents en taille. Leurs pieds étaient relativement longs par rapport à leur taille, mesurant 70% de la longueur de leur fémur, comparé à 55% chez l’homme moderne. De plus, ils n’avaient pas l’arche plantaire utilisée pour courir, et leur gros orteil était plus court que le nôtre, suggérant une démarche différente, moins efficace.

Ces découvertes font directement écho aux légendes des Kakamora, suggérant que les histoires de ces créatures dans le folklore du Pacifique pourraient être le reflet de souvenirs d’anciennes populations réelles. Ainsi, la légende des Kakamora pourrait être le fruit d’une lente distorsion de l’histoire factuelle par des millénaires de tradition orale, un outil de préservation de la mémoire qui a toujours une place cruciale dans la culture des îles du Pacifique.

Moana 2 est actuellement en salle.