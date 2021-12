La FTC veut à son tour bloquer le rachat d’ARM par NVIDIA

La FTC s'oppose désormais au rachat de ARM par NVIDIA. L'agence américaine espère pouvoir faire empêcher la transaction.

L’année dernière, il avait été annoncé que NVIDIA allait racheter ARM, l’entreprise dont la technologie et le design sont utilisés dans la majorité des puces que nous pouvons retrouver aujourd’hui dans les appareils de Qualcomm, Apple, Samsung et bien d’autres. Cela étant dit, cette acquisition avait alors fait grincer beaucoup de dents, nombre de géants de la tech voyaient en effet cette transaction d’un très mauvais œil pour l’équilibre du marché.

La FTC s’oppose désormais au rachat de ARM par NVIDIA

Cette acquisition était tellement potentiellement lourde de conséquences que, au Royaume-Uni, le gouvernement avait annoncé qu’il allait empêcher cet accord. Il s’avère que, aujourd’hui, aux États-Unis, la FTC a décidé de s’opposer à son tour à ce rachat. À tel point même que la FTC vient de lancer une action en justice pour tenter d’empêcher les tentatives de NVIDIA de racheter ARM.

L’agence américaine espère pouvoir faire empêcher la transaction

Selon l’annonce officielle de la FTC, “l’accord vertical proposé donnerait à l’une des plus grandes entreprises de puces le contrôle sur des technologies et designs sur lesquelles des sociétés concurrentes se reposent pour développer leurs propres puces. La plainte de la FTC prétend que cette nouvelle entité aurait les moyens et la motivation pour étouffer les technologies innovantes de la prochaine génération, y compris celles qui sont utilisées pour faire tourner les datacenters et les systèmes d’aide à la conduite dans les voitures.”

Bien que NVIDIA soit connue par beaucoup d’entre nous comme étant un fabricant de cartes graphiques pour les ordinateurs, l’entreprise a en réalité des activités bien plus diversifiées, y compris concernant des technologies qui peuvent être utilisées pour faire fonctionner les voitures autonomes du futur, l’intelligence artificielle et bien plus encore. Si d’aventure NVIDIA devait racheter ARM, l’entreprise américaine deviendrait assurément une superpuissance dans l’industrie de la tech, avec les conséquences sur le marché que l’on peut envisager.