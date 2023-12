La dernière mise à jour de la Smart TV de Vizio accélère le démarrage et le changement d’application

L'update permettra d'accélérer le démarrage des téléviseurs Vizio et le passage d'une application à une autre.

Tl;dr Vizio a lancé une mise à jour logicielle améliorant la réactivité de son interface.

Les téléviseurs seront allumés deux fois plus rapidement ; les applications se chargent instantanément.

La mise à jour facilite la navigation, le tri et la recherche de contenus.

Cette mise à jour concerne tous les modèles 2021 et certains modèles 2020 de téléviseurs intelligents Vizio.

Une avancée majeure pour Vizio

Le géant de l’électronique Vizio vient de donner un sérieux coup d’accélérateur à son interface de maison intelligente. Grâce à une récente mise à jour logicielle, tous les modèles actuels de sa gamme bénéficient désormais d’une réactivité accrue . Selon la marque, cette amélioration significative permettra aux téléviseurs de s’allumer deux fois plus rapidement et aux applications de se charger en un éclair.

Réduire le temps de recherche, augmenter le temps de visionnage

Dans une volonté de faciliter l’expérience utilisateur, cette mise à jour est conçue pour générer des recommandations et retourner des résultats de recherche en formats vocaux et textuels beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Les consommateurs passeraient ainsi “moins de temps à chercher du contenu et plus de temps à le regarder”. En prime, le passage d’un service de streaming à un autre devient instantané, sans aucun impact sur l’expérience de visionnage.

Une navigation repensée

Ce n’est pas tout, le système d’exploitation actualisé propose un nouvel menu de navigation latéral et une option de tri par hiérarchie, transformant la quête de nouveaux films et émissions en un jeu d’enfant.

La nouvelle interface repensée a été initialement déployée en juin et offrait déjà un panel d’outils de navigation, des recommandations et un clavier à l’écran retravaillé pour rendre la découverte de nouveaux contenus plus intuitive et rapide.

L’entreprise a annoncé que cette mise à jour sera déployée pour “l’ensemble des téléviseurs intelligents Vizio 2021 et certains modèles 2020” dans les semaines à venir.