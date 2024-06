La date de sortie de la série animée Tomb Raider de Netflix est révélée !

Netflix a dévoilé l'annonce de sa nouvelle production "Tomb Raider : La légende de Lara Croft" à travers une nouvelle bande-annonce. Qu'attendez-vous de cette adaptation en série ?

Tl;dr Nouvelle série Tomb Raider: La Légende de Lara Croft sur Netflix.

Sortie prévue le 10 octobre, s’inscrivant après la Trilogie Survivor.

Hayley Atwell prête sa voix à Lara Croft.

Bénéficie de l’apport créatif de Tasha Huo de The Witcher: Blood Origin.

Arrivée imminente de Lara Croft sur Netflix

Netflix a annoncé que Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, nouvelle série fascinante dédiée à la célèbre aventurière, sera disponible à la diffusion à partir du 10 octobre. La plateforme a dévoilé aujourd’hui même la date de sortie, firent trembler les fans avec la révélation d’une bande-annonce pleine de promesses.

Cette série tant attendue fait suite aux “événements de la Trilogie Survivor”, dédiée à une Lara Croft plus jeune. Le protagoniste, pourchassant un artefact “dangereux et puissant” volé, se retrouvera contrainte de faire face à elle-même et de décider du héros qu’elle veut devenir.

Façonnée par des professionnels renommés

La première présentation de Tomb Raider: La Légende de Lara Croft date de 2021. La série est conduite par Legendary Television et Powerhouse Animation, le studio responsable de la série animée Castlevania.

Le téléspectateur averti ne manquera pas de remarquer l’empreinte de Tasha Huo, qui, après son intervention notable sur The Witcher: Blood Origin, s’est impliquée en tant que productrice exécutive et scénariste sur le projet. Hayley Atwell (Mission : Impossible – Dead Reckoning) donne vie à Lara avec sa voix.

Une Lara Croft à ne pas confondre

Il convient de préciser que La Légende de Lara Croft n’est pas à confondre avec l’autre série Tomb Raider en cours de développement pour Prime Video, sur laquelle travaille Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de Fleabag. L’œuvre de Netflix est indépendante et promet à son public une version unique et captivante de la fameuse aventurière.

La diffusion de l’épopée de Lara Croft n’a jamais été aussi imminente. Dès le 10 octobre, la légende de l’héroïne la plus célèbre du monde du jeu vidéo prendra une nouvelle tournure.