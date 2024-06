Netflix prépare une série animée Minecraft

Le studio à l'origine des séries animées "Carmen Sandiego" et "Sonic Prime" disponibles sur Netflix est en train de développer ce projet. Quelle sera leur prochaine création phare ?

Tl;dr En 2021, Minecraft célèbre son 15ᵉ anniversaire.

Netflix et Mojang Studios développent une série animée sur Minecraft.

La série présentera une histoire originale avec de nouveaux personnages.

Minecraft a également sorti des articles spéciaux pour son 15ᵉ anniversaire.

Minecraft fête son 15ᵉ anniversaire avec une série animée

L’univers riche et diversifié de Minecraft, introduit pour la première fois il y a quinze ans, est sur le point de gagner une nouvelle dimension. Netflix et Mojang Studios annoncent la production d’une série animée basée sur ce jeu emblématique.

Une nouvelle vision

Le show sera développé par le studio canadien WildBrain, renommé pour ses œuvres d’animation populaires comme Carmen Sandiego et Sonic Prime. Cette production de Netflix et Mojang Studios devrait nous faire découvrir “le monde de Minecraft sous un nouveau jour“, mettant en scène une intrigue originale et des personnages inédits. Les fans curieux devront cependant patienter jusqu’à la sortie des premières bandes-annonces pour découvrir ce que cela signifie concrètement.

Des personnages inconnus et des questions en suspens

La vidéo de promotion n’annonce que la collaboration des deux grandes maisons et laisse planer le mystère : les personnages familiers de Minecraft, tels Steve, les creepers et les zombies, feront-ils partie du casting, ou assisterons-nous à une refonte complète du monde de Minecraft ? Alors que le projet d’un film sur Minecraft est toujours en suspens, Steve pourrait néanmoins faire son apparition sur grand écran avec Jack Black dans le rôle principal, selon le magazine Deadline.

La célébration du 15e anniversaire de Minecraft ne se limite pas à cette annonce. Des articles commémoratifs spéciaux ont également vu le jour, dont des cartes gratuites, des add-ons de fête, une cape et des fonds d’écran, disponibles sur le site officiel de Mojang. Cette série d’initiatives illustre l’ambition constante de Mojang Studios de célébrer et d’enrichir l’univers de Minecraft, alimentant l’excitation des fans pour ce que l’avenir réserve à ce jeu iconique.