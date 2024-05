Record Netflix impressionnant pour un film d’action avec John Cena et Jackie Chan malgré ses 24% sur Rotten Tomatoes

Project X-traction, avec John Cena et Jackie Chan, est l'un des plus gros succès de streaming de 2023, et ce, malgré des critiques très mitigées.

Un duo explosif

Le film d’action Project X-traction avec John Cena et Jackie Chan a été l’une des plus grandes réussites en streaming de 2023. Dirigé par Scott Waugh et écrit par Arash Amel, le film a réussi à réunir ces deux icônes de l’action pour une aventure palpitante. Leur mission ? Escorter un groupe de civils sur la tristement célèbre “Route de la Mort” à Bagdad.

Un succès inattendu

Sorti initialement le 6 juillet 2023 aux Émirats arabes unis, le film a été diffusé internationalement sur Netflix le 28 juillet. Malgré une absence de diffusion en salle aux États-Unis et des recettes au box-office dérisoires, Project X-traction a trouvé son public sur la plateforme de streaming. En effet, selon le rapport “What We Watched: A Netflix Engagement Report”, le film a été le sixième plus regardé sur Netflix entre juillet et décembre 2023, cumulant un total de 73.3 millions de vues.

Des critiques mitigées

Malgré son succès auprès du public, Project X-traction a reçu un accueil critique plutôt tiède, avec un score de 24% sur Rotten Tomatoes. Les critiques ont reproché au film son manque d’originalité et d’humour, le qualifiant de “déception” malgré la présence de ses deux stars.

Un avenir prometteur ?

Malgré ces critiques, le film a rencontré un succès fulgurant sur Netflix, avec 22 millions de vues et 37.8 millions d’heures regardées dès la première semaine. Cette performance laisse présager un avenir prometteur pour Project X-traction, avec peut-être un deuxième volet en perspective si le duo Cena-Chan est reconduit.