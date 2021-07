La console Valve Steam Deck laisse ajuster les FPS pour préserver l’autonomie

Le Steam Deck de Valve dispose d'un limiteur de FPS pour préserver l'autonomie en cas de besoin. Pratique !

Les consoles de jeux vidéo portables ont des préoccupations assez différentes des consoles de salon qui, elles, misent sur les performances. Pour jouer en mode portable, il faut une autonomie digne de ce nom, et cela passe par un certain nombre de sacrifices pour ne pas trop puiser dans la batterie. La Nintendo Switch est assez réussie sur ce point. La récente console Steam Deck de Valve intègre une option intéressante.

Le Steam Deck dispose d’un limiteur de FPS

Les FPS sont importants pour certains joueurs dans la mesure où plus ils sont élevés plus le jeu est fluide. La visualisation des ennemis est facilité, leur ciblage plus précis, par exemple. D’une manière générale, c’est toute l’expérience de jeu qui est améliorée. Sur un ordinateur fixe, on ne se préoccupe pas de l’autonomie mais sur un portable, c’est une autre histoire.

C’est pour cette raison que sur le Steam Deck on trouve une fonctionnalité permettant aux joueurs d’ajuster les FPS de leur jeu pour préserver l’autonomie autant que faire se peut. C’est Pierre-Loup Griffais, de Valve, qui a tweeté l’information selon laquelle un limiteur de FPS était intégré à la console.

Cela ne signifie pas que Valve imposera une limite haute aux FPS sur les jeux mais plutôt qu’il sera possible de les limiter pour gagner en autonomie, ou de les augmenter pour gagner en performances. Pierre-Loup Griffais explique aussi que Valve semble cibler le 30 FPS comme étant le minimum pour les jeux.

Autrement dit, point de 60 FPS minimum donc, comme pouvaient l’espérer certains joueurs mais à 30 FPS, les jeux restent tout à fait jouables et pour une console portable qui peut faire tourner des jeux PC, c’est tout à fait décent.