La Chan Zuckerberg Initiative construit un énorme GPU pour "guérir, prévenir ou gérer toutes les maladies". Ce "simulateur de biologie virtuelle" est très prometteur.

La Chan Zuckerberg Initiative (CZI), l’organisation philanthropique créée en 2015 par Priscilla Chan et son mari Mark Zuckerberg, a annoncé une nouvelle initiative autour de l’IA générative. Il s’agit de financer la création d’un cluster GPU haut de gamme qui utilisera l’IA pour créer des modèles prédictifs pour la santé et les maladies : l’idée est de pouvoir aider les chercheurs à mieux comprendre les cellules du corps humain et les réactions cellulaires. Le groupe pense que cette puissance de calcul permettra d’aider à “guérir, prévenir ou gérer toutes les maladies d’ici à la fin de ce siècle.”

La Chan Zuckerberg Initiative construit un énorme GPU pour “guérir, prévenir ou gérer toutes les maladies”

“Les chercheurs rassemblent plus de données que jamais sur les milliers de milliards de cellules de nos corps, et il est trop complexe pour nos cerveaux de gérer ces données”, écrivait Jeff MacGregor, vice-président des communications de CZI, dans un email transmis à Engadget. Il donne en exemple l’imagerie d’une cellule à l’échelle nanométrique, qui nécessite autant de données que 83 000 photos d’un smartphone. L’IA générative pourrait jouer un rôle important pour aller dans les détails des modèles cellulaires.”

Le système utilisera un cluster de plus de 1 000 GPU pour entraîner de grands modèles de langage (LLM) sur les cellules humaines. “Les LLM ont réalisé un travail impressionnant pour nous aider à comprendre la structure des protéines, et nous pensons qu’ils feront un travail similaire pour nous aider à comprendre des structures plus complexes comme les cellules”, explique Jeff MacGregor. Les modèles IA pourraient fournir des observations et des conclusions au-delà des capacités d’une équipe d’experts humains. “Mais aussi, c’est la vitesse à laquelle cela se fait. Il faudrait à cette équipe d’experts des années pour esquisser de telles conclusions, là où les modèles pourraient le faire en quelques semaines.”

Priscilla Chan donne d’autres exemples de l’intérêt des LLM autour des problèmes de la biomédecine. “Les modèles IA pourraient prédire comment une cellule immunisée répond à une infection, ce qui se passe au niveau cellulaire lorsqu’un enfant né avec une maladie rare ou même comment le corps d’un patient répondra à un nouveau traitement”, ajoutait la cofondatrice et co-PDG. “Nous espérons que cet effort collaboratif génèrera de nouvelles connaissances sur les caractéristiques fondamentales de nos cellules.”

Ce “simulateur de biologie virtuelle” est très prometteur

Le groupe décrit ce cluster GPU comme l’un des premiers à faire tourner des modèles sur les cellules humaines “disponibles de manière ouverte”, suggérant que cet investissement pourrait être source de dividendes pour d’autres chercheurs avec de brillantes idées. Parmi les données sur lesquelles les modèles s’entraîneront, on trouve les données intégrées dans l’outil Cell by Gene de CIA, qui dispose d’une base de données de plus de 50 millions de cellules, des ressources des instituts de recherche CZ Science et d’autres jeux de données disponibles publiquement. Le responsable scientifique de CZI, Stephen Quake, définit l’un des objectifs de ce projet comme étant la création d’un “simulateur de biologie virtuelle”.

“L’IA crée de nouvelles opportunités pour la biomédecine et fabriquer un cluster hautes performances dédié à la recherche autour des sciences de la vie accélèrera le progrès sur des questions scientifiques importantes concernant le fonctionnement de nos cellules”, ajoutait Mark Zuckerberg. “Développer des modèles numériques capables de prédire tous les types de cellules et leurs états depuis le génome aidera les chercheurs à mieux comprendre nos cellules et comment elles se comportent en bonne santé et face à la maladie.”