La BBC réagit aux rumeurs d’annulation et de remaniement pour la série Doctor Who

Des rumeurs circulent sur l'annulation et le remaniement de la distribution de Doctor Who, mais les responsables de la série apportent leurs réponses pour clarifier la situation.

La BBC dément les rumeurs d’annulation de Doctor Who

La rumeur courait. Le public s’inquiétait. L’avenir de la série britannique emblématique Doctor Who était en question. Selon certains bruits de couloir, la série pourrait être annulée ou le rôle principal potentiellement recasté. Il n’en est rien.

Un avenir pour Doctor Who

La BBC a publié une déclaration officielle pour apaiser les craintes des fans. Les spéculations provenaient d’un article du Sun, selon lequel Doctor Who serait mis en pause pour une période prolongée, en raison d’une « déception perçue » concernant les audiences de la saison 14. Le Sun avait également prétendu que l’actuel star de Doctor Who, Ncuti Gatwa, avait « déjà filmé une séquence de régénération ». Toutefois, la BBC a réfuté ces rumeurs. « Cette histoire est incorrecte, Doctor Who n’a pas été mis au placard », a déclaré le réseau.

Ncuti Gatwa reste le Docteur pour le moment

Ncuti Gatwa, qui a été officiellement désigné comme le Quinzième Docteur en 2022, n’a pour le moment pas été démis de son rôle. Alors même que Gatwa se prépare pour la saison 15, la décision concernant une éventuelle saison 3 ne sera prise qu’après la diffusion de la saison 2. Cette information a été précisée par la BBC, qui a également rappelé que l’accord avec Disney Plus était pour 26 épisodes, dont la moitié doit encore être diffusée.

Un regard sur l’histoire de Doctor Who

Depuis le relancement de Doctor Who en 2005, les acteurs principaux ont tendance à rester plusieurs saisons. Cependant, l’arrivée de Disney en tant que coproducteur pourrait influencer les décisions futures. La première saison de Gatwa a été largement saluée par la critique, injectant une nouvelle énergie dans la série bien établie. Si sa deuxième saison reçoit un accueil similaire, la BBC et Disney pourraient être enclins à le maintenir à bord pour maintenir cette dynamique positive. Quoi qu’il en soit, il semble que Doctor Who restera sur nos écrans pour un avenir prévisible.