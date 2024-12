La bande-annonce de la saison 3 d’Invincible dévoilée

Le tant attendu trailer de la saison 3 d'Invincible est enfin sorti, et notre enthousiasme pour cette nouvelle saison est à son comble, plus intense que jamais auparavant.

Tl;dr Invincible saison 3 présente une nouvelle bande-annonce.

La tension entre Mark et Cecil est mise en avant.

La saison 3 sera diffusée à partir du 6 février 2025.

Invincible : Une nouvelle étape pour la saison 3

Préparez-vous pour une nouvelle dose d’action avec Invincible saison 3. Amazon a dévoilé une nouvelle bande-annonce, mettant en lumière la montée en puissance de Mark et présageant un avenir sombre pour nos héros.

Un héros en pleine ascension

Dans cette bande-annonce, nous voyons Mark Grayson, sous la supervision de Cecil Stedman de l’Agence de Défense Mondiale, tester les limites de sa force grandissante. Des extraits d’actions à venir sont également dévoilés, avec Mark combattant contre les jumeaux Mauler, faisant face à un individu aux pouvoirs de duplication similaires à ceux de Dupli-Kate, et luttant contre d’étranges drones robotiques. Un retour de Battle Beast, un vilain qui a causé de graves dommages à Invincible en saison une, est également évoqué.

Des tensions et des alliances précaires

La bande-annonce se concentre sur la tension croissante entre Mark et Cecil, avec une confiance mutuelle qui s’effrite. La bande-annonce se termine par une trahison de Cecil, qui piège Mark dans la « White Room » et déploie les mystérieux drones robotiques contre lui. Par ailleurs, le père de Mark, Nolan (Omni-Man), est montré en train de rencontrer Allen l’Alien en captivité. Allen tente de convaincre Nolan de faire équipe avec lui.

Un avenir incertain pour nos héros

La saison 3 d’Invincible promet d’offrir un tournant plus sombre à la série, avec Mark toujours en convalescence après son combat contre Angstrom et la menace des Viltrumites planant sur lui. Omni-Man, après avoir exprimé des remords pour ses actions, est capturé par les Viltrumites et se retrouve avec une reine alien insectoïde sur Thraxa. La saison 3 d’Invincible commencera à être diffusée sur Amazon Prime à partir du 6 février 2025.