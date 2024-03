Kung Fu Panda 5: Tout ce que nous savons sur son éventuelle sortie

Après des années d'attente, Kung Fu Panda 4 est enfin là. Cependant, est-il possible que Po et ses amis reviennent pour un cinquième opus de Kung Fu Panda à l'avenir ? Et toi, le souhaiterais-tu ?

Retour réussi de Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 4, très attendu, a finalement fait son apparition en mars 2024. Cette franchise d’animation centrée sur les arts martiaux, lancée en 2008 avec le film éponyme, a toujours réussi à séduire le public grâce à son humour et à la qualité de ses scènes d’action. Le personnage principal, Po, un panda maladroit interprété par Jack Black, a été désigné comme le protecteur de la Vallée de la Paix malgré ses lacunes évidentes.

Après des suites en 2011 et 2016, la franchise avait semble-t-il disparu des écrans jusqu’à l’annonce de Kung Fu Panda 4.

Un avenir incertain pour la franchise

Bien que Kung Fu Panda 5 ne soit pas encore confirmé, le succès financier du quatrième film pourrait inciter les studios d’animation à donner le feu vert pour une suite. Le dernier film semble avoir conclu l’ère originale de l’univers de Kung Fu Panda, mais une suite ou un spin-off peuvent être envisagés.

Un casting potentiellement renouvelé

Le dernier film a laissé entendre une transmission du flambeau, et il est donc possible que le casting original ne revienne pas en masse pour un cinquième volet. Jack Black, star de la franchise depuis 2008, a conclu de manière satisfaisante l’arc de son personnage dans Kung Fu Panda 4, rendant son retour moins probable. Awkwafina, qui interprète Zhen, pourrait prendre le relais dans les prochains films de la franchise.

Quel avenir pour Po ?

Le dernier film a révélé que Po est devenu le leader spirituel de la Vallée de la Paix. Cette nouvelle responsabilité pourrait être explorée dans une suite, avec Po de nouveau confronté à un rôle pour lequel il semble peu qualifié. En parallèle, Zhen pourrait être le nouveau Guerrier Dragon et Po pourrait devenir son maître, créant une situation comique.