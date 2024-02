Kung Fu : le remake confirmé – Tout ce qu’il faut savoir

La célèbre série télévisée des années 70, Kung Fu, va faire l'objet d'un nouveau remake moderne, cette fois sous forme de film, produit par le réalisateur de John Wick. Qu'attendez-vous de cette nouvelle version ?

Le classique des années 70 Kung Fu revient sur le devant de la scène. Cette fois, c’est sous forme de film que la série se réinvente, grâce au producteur de la saga John Wick. Lancée en 1972, la série originale mettait en scène David Carradine dans le rôle de Kwai Chang Caine, un maître shaolin parcourant l’Ouest américain à la recherche de son demi-frère disparu.

La production du remake de Kung Fu est assurée par 87North et Universal Pictures, la même équipe qui a donné vie à John Wick. La réalisation est confiée à David Leitch, et Donnie Yen, légende du cinéma d’arts martiaux, a déjà été choisi pour le rôle principal. Quant au calendrier de production, rien n’a encore été dévoilé.

Donnie Yen, connu notamment pour son rôle dans la série Ip Man, est le seul acteur confirmé pour le moment. Sa participation à John Wick : Chapitre 4 et Rogue One a renforcé sa notoriété en Occident. Il reste à voir si Yen reprendra le personnage de Carradine ou si un nouveau personnage sera créé pour lui.

Les détails de l’histoire restent flous. Le remake pourrait suivre l’intrigue originale de Kung Fu, avec Yen dans le rôle d’un artiste martial shaolin fuyant la Chine après la mort de son maître. Une fois en Amérique, il partirait à la recherche de son demi-frère tout en étant pourchassé comme un fugitif.

On en pense quoi ?

Le retour de Kung Fu est une nouvelle excitante pour les fans de la série originale et de films d’action. Avec une équipe de production expérimentée et un acteur principal talentueux, le film a tous les atouts pour réussir. On espère que le remake saura conserver l’essence de la série tout en apportant une touche moderne et une action plus intense.