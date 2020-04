Kojima Productions veut terroriser les joueurs avec un survival horror “révolutionnaire”

Le projet horrifique de Kojima Productions commence à prendre forme, mais rien de concret dans l'immédiat.

Avec le Playable Teaser de Silent Hills, Hideo Kojima avait réussi à casser les codes du survival horror comme pour l’infiltration avec Metal Gear Solid. S’il ne souhaite pas refaire la même chose à l’identique, car l’effet de surprise ne sera plus le même, son objectif est toujours de produire le jeu d’horreur le plus effrayant avec son studio indépendant : “P.T. est spécial. La peur humaine vient finalement de l’inconnu. P.T. était une expérience pour produire un effet en réponse à cette nature. Donc, la réaction a été comme prévu – si nous pouvions dire que ce fut un grand succès en tant que teaser. P.T. était un jeu mystérieux, créé par un studio mystérieux, sans annonce ni information préalable, il a donc utilisé des techniques interdites pour augmenter la peur. C’était une chose ponctuelle, donc nous ne pouvons pas réutiliser cette méthode à nouveau. J’ai facilement peur moi-même, j’ai donc la certitude de pouvoir créer quelque chose de plus terrifiant que d’autres peut-être. J’ai peur de choses comme l’obscurité et j’imagine des ombres de fantômes dans le noir. Tout comme Hitchcock ou Spielberg. P.T. s’est terminé comme une simple expérience, mais j’aimerais faire un autre jeu d’horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer de la terreur, qui ne vous fait pas seulement faire pipi dans votre pantalon, mais chier dedans. J’ai déjà des idées en tête.”

Si Kojima-san a su attirer des comédiens reconnus dans l’industrie cinématographique pour composer le casting cinq étoiles de Death Stranding, rien ne dit que ses autres productions fonctionneront encore avec des célébrités. Néanmoins, il estime que le jeu vidéo est désormais moins mal vu dans ce milieu : “Alors que nous mettions en vedette des acteurs liés à l’industrie cinématographique, il est devenu plus certain que la distinction entre les jeux et les films commence à disparaître. J’ai entendu des anecdotes de diverses personnes, des travailleurs du cinéma, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, des artistes, des compositeurs, qui disent tous avoir un immense respect pour les jeux. En particulier, les membres de l’industrie cinématographique dans la quarantaine ou moins qui ont grandi à l’ère des jeux vidéo. Ils m’ont d’ailleurs dit ‘Nous avons été élevés avec des jeux. Grâce à eux, nous avons appris la narration, l’art et la musique. Je fais maintenant du cinéma, mais mon respect pour les jeux est spécial’.”

Konami dément les rumeurs sur un retour de Silent Hill ou Silent Hills sur PS5

Depuis quelques semaines, un rumeur veut que Sony se soit approprié les droits de la licence Silent Hill pour en faire une exclusivité PS5 avec l’accord de Konami, tout en ayant la possibilité de produire le fameux Silent Hills de Hideo Kojima. Un porte-parole de la filiale américaine de l’éditeur nippon a rapidement démenti cela : “Nous avons connaissance de toutes les rumeurs, mais nous pouvons confirmer qu’elles ne sont pas vraies. Je sais que ce n’est pas la réponse que vos fans voudraient éventuellement entendre. Cela ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais simplement pas de la manière dont cela est présenté.“