Kobo dévoile ses nouveaux liseuses, dont la première avec écran couleur

Tl;dr Rakuten lance trois nouveaux lecteurs d’ebooks Kobo.

Deux modèles comprennent un écran couleur pour la première fois.

Les nouveaux appareils sont dotés de fonctionnalités améliorées et sont plus durables.

Les prix varient de 130 à 220 dollars.

Rakuten élargit son offre avec trois nouveaux Kobo

Aujourd’hui, Rakuten élargit son offre d’ebooks en lançant trois nouveaux appareils Kobo. Parmi eux, deux modèles présentent une particularité : c’est la première fois que Rakuten propose des écrans couleur. Cette innovation apporte au lecteur une expérience de lecture plus riche et plus immersive.

Les Kobo Libra Colour et Clara Colour

Le Kobo Libra Colour, vendu à 220 dollars et le Clara Colour, à 150 dollars, sont les premiers lecteurs d’ebooks de Rakuten à intégrer une technologie d’affichage couleur de pointe. En effet, l’écran E Ink Kaleido 3 du Libra Colour offre des performances accrues avec 16 niveaux de gris, 4,096 couleurs et 30% de saturation des couleurs en plus par rapport à la technologie de dernière génération E Ink. De plus, le Libra Colour est le seul des nouveaux appareils à supporter l’utilisation d’un stylet pour des annotations et des surlignages sur les ebooks.

Ces nouveaux appareils innovants sont aussi conçus pour être confortables à l’utilisation. D’une part, le design ergonomique du Libra Colour inclut des boutons pour tourner les pages. D’autre part, Rakuten annonce que la batterie du Libra Colour peut durer jusqu’à 40 jours avec une lecture quotidienne de 30 minutes et l’éclairage frontal réglé à 30% de luminosité.

Un excellent rapport qualité-prix avec le Clara BW

En parallèle, le Clara BW, à 130 dollars, se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Il diffère du Clara 2 de la génération précédente par une vitesse de processeur plus rapide, plus de stockage (16 Go) et l’incorporation de la technologie d’affichage E Ink Carta 1300.

Un engagement environnemental

Rakuten a également porté une attention particulière à l’eco-responsabilité de ses appareils. “Les nouveaux lecteurs d’ebooks sont fabriqués à partir de plastiques recyclés et destinés à l’océan,” affirme l’entreprise. En outre, Rakuten a conclu un partenariat avec iFixit pour les réparations personnelles.

Les trois nouveaux lecteurs d’ebooks Kobo sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, et arriveront sur le marché le 30 avril.