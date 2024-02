Kingsley Ben-Adir chante-t-il vraiment et joue-t-il de la guitare dans Bob Marley: One Love ?

Pour le biopic Bob Marley: One Love de Reinaldo Marcus Green, la légende de la musique Bob Marley est interprété par l'acteur Kingsley Ben-Adir.

Tl;dr Kingsley Ben-Adir incarne “The King of Reggae” dans le biopic Bob Marley: One Love.

Malgré son manque d’expérience musicale, Kingsley Ben-Adir a appris à chanter et à jouer de la guitare pour le film.

Les chansons du film sont une combinaison des voix de Kingsley Ben-Adir et Bob Marley.

Le film est disponible au cinéma depuis le 14 février 2024.

Un acteur non-musicien devient Bob Marley à l’écran

Dans le biopic intitulé Bob Marley: One Love, l’acteur britannique Kingsley Ben-Adir endosse le rôle de la légende de la musique, Bob Marley. Tout au long du film, il interprète les chansons les plus célèbres de l’artiste, suscitant des interrogations sur sa véritable aptitude à chanter et à jouer de la guitare.

De l’acteur à l’artiste

Malgré son absence de formation musicale, Kingsley Ben-Adir a réussi à se glisser dans la peau de Bob Marley. Pour préparer son rôle, il a dû apprendre à chanter et à jouer de la guitare. Lors du tournage, il a interprété toutes les chansons lui-même, en utilisant sa véritable voix. Cependant, il avoue ne pas avoir chanté “bien“, ce qui, selon lui, a pu provoquer quelques souffrances auditives sur le plateau.

Une voix hybride pour une authenticité accrue

La version finale du film présente une combinaison unique de la voix brute de Kingsley Ben-Adir et des enregistrements archivés de Bob Marley. Cela crée un mélange original et authentique qui donne une nouvelle dimension aux performances musicales de Bob Marley: One Love. Le comédien a déclaré à EW : “Bob Marley n’est pas quelqu’un que l’on peut… copier. Son chant… provient d’une expérience interne, il faut donc vraiment trouver votre propre version de cela pour vous-même“.