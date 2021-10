Kingdom Hearts sur Nintendo Switch : une arrivée surprise de la licence mais exclusivement via le cloud gaming

Le cloud gaming de la Nintendo Switch va permettre d’accueillir la licence Kingdom Hearts à une date encore inconnue : “Né de l’imagination du légendaire réalisateur de jeux Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts a été lancé par Square Enix en 2002. Plus de 35 millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus depuis dans le monde entier. Les personnes possédant une Nintendo Switch qui attendaient avec impatience l’arrivée des titres de la franchise sur la plateforme pourront bientôt rejoindre Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney dans leurs aventures de la saga du chercheur de ténèbres, englobant tous les titres disponibles à ce jour.”

The #KingdomHearts cloud games on Nintendo Switch will be available to purchase individually or as the all-in-one "Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud" collection!

