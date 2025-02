Ke Huy Quan raconte la blague hilarante de Spielberg à Harrison Ford sur le plateau des Goonies

Ke Huy Quan raconte une anecdote amusante où Steven Spielberg a fait une énorme farce à Harrison Ford, la star d'Indiana Jones, lors de sa visite sur le plateau de tournage des Goonies.

Tl;dr Ke Huy Quan se remémore une blague de Spielberg sur Ford.

Il évoque sa récente réunion avec Ford lors de D23 en 2022.

Quan et Sean Astin se retrouvent dans le film Love Hurts.

Steven Spielberg, l’indomptable farceur d’Hollywood

Nous connaissons tous Steven Spielberg, le grand réalisateur américain, pour ses films à succès. Mais saviez-vous qu’il est également un farceur hors pair ? C’est ce que nous raconte Ke Huy Quan, l’acteur de The Goonies et d’Indiana Jones and the Temple of Doom.

Quand Spielberg s’amuse aux dépens de Harrison Ford

Quan raconte une anecdote savoureuse au The Guardian lors d’une visite d’Harrison Ford sur le plateau de tournage de The Goonies. Spielberg avait découvert l’occasion parfaite pour une petite farce : « Il y avait une biographie de lui qu’il détestait vraiment, alors Steven est sorti et a acheté environ 300 exemplaires. Ainsi, lorsque Harrison est venu visiter et est entré sur le plateau, le gardien de sécurité, les éclairagistes, les techniciens de la caméra, tout le monde lisait cette biographie. »

Retrouvailles inattendues et émouvantes entre Quan et Ford

Les deux acteurs se sont retrouvés pour la première fois depuis des années lors de la convention D23 en 2022. Quan se souvient de ce moment avec une grande tendresse: « Alors que je m’approchais, il se tourne vers moi, pointe son doigt vers moi et arbore ce regard classique, célèbre et grognon de Harrison Ford. Je me dis, ‘Oh mon dieu, il doit penser que je suis un fan et il va me dire de ne pas m’approcher de lui.’ Mais il regarde et me pointe du doigt en disant, ‘Es-tu Short Round?’ Immédiatement, je suis retourné en 1984, quand j’étais un petit garçon, et j’ai dit, ‘Oui, Indy.’ Et il a dit, ‘Viens ici,’ et m’a donné un gros câlin. »

Quan et Sean Astin, une complicité qui perdure

Plus récemment, Quan a joué dans Love Hurts, où il partage l’affiche avec son ancien co-équipier de The Goonies, Sean Astin. À propos de cette réunion, Quan déclare : « Lorsque nous discutions de qui pourrait jouer Cliff, mon mentor, un seul nom est venu à l’esprit : Sean Astin. Je suis tellement content qu’il ait dit ‘oui’. C’était une journée incroyablement amusante pour moi. »