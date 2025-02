Love Hurts, une parodie de kung-fu pour la Saint-Valentin

L'acteur américain d'origine vietnamienne Ke Huy Quan brille pour la première fois dans un rôle principal avec Love Hurts.

Tl;dr Love Hurts se présente comme une parodie d’action comique centrée sur le thème de l’amour.

Le film n’est pas une œuvre d’art cinématographique, mais un divertissement léger et amusant.

La durée de Love Hurts, les références à Edgar Allan Poe et la bande sonore sont des points forts.

Un cocktail d’action, d’humour et de romance

Love Hurts du réalisateur Jonathan Eusebio fait partie de ces pépites cinématographiques qui, sans prétendre à l’Oscar, parviennent à captiver l’audience. Imaginez un ancien assassin, Marvin, joué par Ke Huy Quan, tiré de sa paisible vie d’agent immobilier par le retour d’une ancienne flamme. Ajoutez à cela une dose d’humour décapant, des scènes d’action à couper le souffle et une romance teintée de satire, et vous obtenez une recette qui fonctionne à merveille.

Un film qui sait ce qu’il est

Le film n’a pas la prétention d’être un chef-d’œuvre cinématographique. Il se présente comme une parodie d’action sur le thème de la Saint-Valentin et c’est précisément ce qu’il offre. Pas de nuance profonde, pas d’innovation révolutionnaire, juste du plaisir pur et simple. Le film pourrait certainement faire plus pour se distinguer et rendre l’histoire plus captivante. Mais ce qui manque en profondeur est compensé par l’humour et le message du film : l’amour n’a pas toujours de sens, il est simplement là.

Une durée optimale pour un film

Qui n’a jamais souhaité que certains films se terminent plus tôt ? Love Hurts évite ce piège en se limitant à une durée de 90 minutes. Une durée qui donne envie d’en voir plus et évite la lassitude. Le film parvient à accomplir ce qu’il s’est fixé sans traîner en longueur.

Le clin d’œil à Edgar Allan Poe

Si vous avez un faible pour Edgar Allan Poe, vous apprécierez certainement le personnage de l’assassin qui écrit des poèmes sombres et se fait appeler Le Corbeau. La relation entre Le Corbeau et l’assistante désabusée de Marvin, Ashley, apporte une touche de romance inattendue et amusante.

Une bande sonore qui donne le ton

La bande sonore de Love Hurts est un autre point fort du film. Même si la chanson Love Hurts n’apparaît pas, des titres comme The Things We Do for Love et « You’re the First, the Last, My Everything contribuent à créer une atmosphère à la fois romantique et décalée.

Des combats d’arts martiaux divertissants

Enfin, les scènes de combat d’arts martiaux sont un atout majeur de Love Hurts. Bien que le film ne réinvente pas le genre, les séquences de combat sont à la fois spectaculaires et divertissantes. L’une des scènes les plus mémorables montre Marvin risquant sa vie pour protéger un simple certificat d’employé du mois. Un clin d’œil humoristique au contraste entre la vie ordinaire et la vie d’assassin.