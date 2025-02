Ces films incontournables à voir au cinéma

Découvrir les cinq films les plus attendus qui feront vibrer les salles obscures.

Tl;dr Février 2025 présente de nouveaux films excitants.

Les films à voir incluent Captain America: Brave New World et The Monkey.

Des films parfaits pour la Saint-Valentin sont également en vedette.

Le rendez-vous cinéma de février 2025

Le début d’un nouveau mois est toujours synonyme de nouveaux films à découvrir. Février 2025 ne fait pas exception à la règle et offre une panoplie de sorties cinéma qui promettent de ravir tous les cinéphiles. Qu’ils soient amateurs de blockbusters bourrés d’action, de drames émouvants ou d’horreur pure, chaque spectateur trouvera son bonheur, d’autant plus que la Saint-Valentin se profile à l’horizon.

Les grands lancements du mois

Mon coup de cœur de ce mois est le nouveau film Marvel Captain America: Brave New World. On y retrouve Sam Wilson, pris dans une crise internationale aux enjeux élevés, contraint de démasquer et d’arrêter les véritables cerveaux de cette machination. Côté horreur, The Monkey est également incontournable. Un thriller effrayant et plein de suspense signé par le visionnaire derrière Longlegs.

Si vous vous demandez quoi regarder ce mois-ci ou si vous cherchez le film parfait pour une soirée en amoureux à l’occasion de la Saint-Valentin, voici les cinq films à ne pas manquer en février 2025.

Les incontournables de la Saint-Valentin

Si vous recherchez quelque chose de drôle et plein d’action pour vous mettre dans l’ambiance de la Saint-Valentin, Love Hurts semble être un film à voir. Avec une chorégraphie de combat digne de John Wick et un scénario intrigant basé sur la vengeance, il offre un mélange d’action intense et de profondeur émotionnelle. De plus, qui ne voudrait pas voir Ke Huy Quan dans un rôle badass ?

Quant au Captain America: Brave New World, même si vous n’êtes pas un grand fan de Marvel, c’est un film à voir (et parfait pour une soirée cinéma en amoureux). Ce nouvel opus marque la première apparition en solo de Sam Wilson en tant que Captain America, et explore son leadership et les enjeux politiques de son nouveau rôle.

Des films pour tous les goûts

Si vous êtes plutôt amateur de films d’horreur, le The Monkey sera parfait pour une soirée cinéma plus non conventionnelle. Enfin, pour les amateurs de thriller psychologique, Last Breath semble être un choix judicieux pour terminer le mois de février en beauté.

Voilà une sélection de films qui promettent de faire de février 2025 un mois riche en émotions cinématographiques. Alors, préparez votre popcorn et profitez des nouvelles sorties cinéma!