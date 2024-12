Kadokawa façonne l’avenir du divertissement aux côtés de Sony

Suite à un accord stratégique, Sony devient le principal actionnaire de Kadokawa.

Tl;dr Sony accroît sa participation dans Kadokawa pour devenir actionnaire majoritaire devant Tencent.

Elle renforce la position de Sony dans l’industrie du divertissement.

Sony et Kadokawa envisagent des projets communs pour développer et adapter plusieurs propriétés intellectuelles.

Sony renforce son emprise sur Kadokawa

Avec un investissement de 50 milliards de yens (environ 300 millions de dollars), Sony a désormais acquis 10% de Kadokawa, consolidant sa place en tant que principal actionnaire du conglomérat médiatique japonais. Ce geste fait suite à une première prise de participation de 2% en février 2021. Cette alliance renforcée intervient alors que des rumeurs circulaient sur une possible acquisition totale de Kadokawa par Sony, ce qui aurait permis à ce dernier de prendre le contrôle d’un éventail impressionnant d’activités dans les secteurs du jeu vidéo, du cinéma, de la télévision et de l’édition. Sony marque une volonté claire d’intégrer davantage de propriétés intellectuelles à son portfolio.

Les enjeux d’une acquisition totale

Si Sony allait au bout de son intérêt en acquérant Kadokawa dans son intégralité, cela signifierait un contrôle renforcé sur des franchises influentes. Kadokawa détient une grande variété de licences populaires, dont FromSoftware, le studio derrière Elden Ring et Dark Souls, ainsi que Spike Chunsoft, à l’origine de Danganronpa. Ce contrôle permettrait à Sony de lier encore plus étroitement ses secteurs cinéma, jeux vidéo et télévision, créant des ponts entre les différents formats de divertissement. En unissant ces éléments sous une même enseigne, Sony pourrait maximiser l’impact de ses franchises à la fois sur les consoles et sur grand écran.

Des discussions sur de futures collaborations

Sony et Kadokawa ont fait part de leur intention de collaborer sur des projets futurs. Le communiqué de presse mentionne que les deux entreprises vont « discuter de nouvelles initiatives pour la collaboration », notamment en matière d’adaptation, de développement et de production des propriétés de Kadokawa. Bien que l’idée d’une acquisition totale n’ait pas encore été concrétisée, cette approche de coopération pourrait donner naissance à des projets ambitieux, comme une possible adaptation cinématographique de Elden Ring, marquant un tournant pour l’industrie du jeu vidéo et du cinéma.

Les perspectives pour l’industrie du divertissement

Ce renforcement des liens entre Sony et Kadokawa pourrait changer les dynamiques de l’industrie du jeu vidéo, en particulier concernant les adaptations. Sony, déjà bien implanté dans les deux secteurs du jeu vidéo et du cinéma, pourrait exploiter des licences comme Elden Ring pour créer une expérience multimédia encore plus immersive. L’extension de franchises vidéoludiques en films ou séries pourrait permettre à Sony de capter de nouvelles audiences tout en consolidant son influence à l’échelle mondiale. Une adaptation cinématographique de Elden Ring, par exemple, pourrait attirer un public international, tout en suscitant un engouement pour les jeux vidéo comme support culturel majeur.