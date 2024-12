Elden Ring Nightreign : un spin-off coopératif prévu pour 2025

Un spin-off coopératif d'Elden Ring, nommé Nightreign, est prévu pour une sortie en 2025, offrant une nouvelle perspective sur l'univers du jeu.

Tl;dr FromSoftware annonce un nouveau jeu, Elden Ring Nightreign.

Il sera basé sur le même univers que Elden Ring, avec une dimension coopérative.

Sortie prévue sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S, et PC en 2025.

FromSoftware dévoile Elden Ring Nightreign

À peine Elden Ring: Shadow of the Erdtree terminé, FromSoftware nous présente déjà son nouveau jeu. Le premier trailer de Elden Ring Nightreign a été dévoilé lors des Game Awards 2024.

Nightreign : Un nouvel univers à explorer en coopération

Nightreign s’inscrit dans le même univers que Elden Ring, mais avec une toute nouvelle carte peuplée d’ennemis et de boss inédits. Plus intéressant encore, vous pourrez partir à l’aventure avec deux autres amis, maniant hache, magie et épée.

Selon l’annonce de FromSoftware, le jeu reprendra les armes et les ennemis d’Elden Ring, mais le reste sera totalement réinventé. Le jeu est structuré en sessions de trois jours, avec les boss les plus difficiles, les « Nightlords », qui apparaissent le troisième jour pour un combat épique avec vos amis. De plus, il semble que la carte pourrait changer à chaque nouvelle session, rendant chaque partie unique.

Une dimension multijoueur bien connue de FromSoftware

Le multijoueur n’est pas une nouveauté pour FromSoftware. Nous avons déjà vu cette fonctionnalité dans Demon Souls, plusieurs entrées de Dark Souls, et bien sûr Elden Ring. Toutefois, Nightreign propose une expérience de jeu en monde ouvert avec des amis, qui semble offrir une plus grande liberté de mouvement, si l’on en croit la bande-annonce.

Elden Ring Nightreign : une sortie attendue en 2025

Elden Ring Nightreign est prévu pour une sortie sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S, et PC en 2025. Une nouvelle aventure qui promet d’être aussi captivante que ses prédécesseurs. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce titre très attendu.