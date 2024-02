La société mère de FromSoftware acquiert Acquire, le studio derrière Octopath Traveler

La nouvelle a été divulguée par le conglomérat japonais dans son rapport de résultats trimestriels.

La corporation Kadokawa, conglomérat japonais, a intégré à son portefeuille le développeur de jeux vidéo renommé Acquire, pour un montant encore inconnu. Cette acquisition stratégique a été dévoilée par un rapport trimestriel de bénéfices publié aujourd’hui.

Du sang neuf dans la famille Kadokawa

Avec cet achat, Acquire rejoint la bannière de Kadokawa aux côtés d’autres entreprises de renom comme FromSoftware et Spike Chunsoft. Ces dernières sont d’ailleurs très appréciées des fans de jeux, ayant produit des titres mémorables tels que “Dark Souls”, “Elden Ring“, “Sekiro: Shadows Die Twice”, ou encore les franchises de “Danganronpa” et “AI: The Somnium Files”.

Une union prometteuse pour Acquire et Kadokawa

Acquire est notamment reconnu pour du jeu vidéo “Octopath Traveler”, dont la suite, ainsi que d’autres œuvres telles que “No Heroes Allowed VR”, “Akiba’s Beat” et “Akiba’s Trip: Undead and Undressed”. Kadokawa est convaincue de pouvoir “générer des synergies” avec Acquire et ses autres filiales spécialisées dans le jeu vidéo.

La corporation se réjouit également du potentiel d’Acquire pour étoffer son répertoire de jeux de console. “Octopath Traveler” a su en effet s’imposer sur le marché, grâce aux trois millions d’exemplaires vendus pour le premier opus et un million pour la suite en seulement trois mois.

Bilan mitigé pour Octopath Traveler 2

Malgré les critiques positives reçues par Octopath Traveler 2, les avis ont été partagés quant à la structure même du jeu, certains y voyant une suite d’histoires trop disjointes. Malgré tout, ces jeux beaux visuellement continuent d’attirer les nostalgiques du rétro.